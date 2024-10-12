Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях зефиром

В нем подчеркивается, что во «Вкусвилле» следят за отзывами покупателей, особенно если их много. За последние четыре месяца поступило 32 обращения по качеству зефира – менее 0,3% от числа покупок. В продукте используется мальтит, который может обладать слабительным эффектом, если его употреблять в избытке. Об этом указано на упаковке и на сайте. Зефир прошел все проверки, но будет отправлен на дополнительные исследования. До получения новых результатов его продажи временно приостановлены.