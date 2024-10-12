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Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях зефиром

Ведомости

Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях покупателей сети магазинов зефиром. Об этом говорится в Telegram-канале сети.

«Во "Вкусвилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в сети информация о зефире не соответствуют действительности», – указано в сообщении.

В нем подчеркивается, что во «Вкусвилле» следят за отзывами покупателей, особенно если их много. За последние четыре месяца поступило 32 обращения по качеству зефира – менее 0,3% от числа покупок. В продукте используется мальтит, который может обладать слабительным эффектом, если его употреблять в избытке. Об этом указано на упаковке и на сайте. Зефир прошел все проверки, но будет отправлен на дополнительные исследования. До получения новых результатов его продажи временно приостановлены.

Ранее 12 октября Telegram-канал Mash сообщил, что якобы сотни людей пожаловались на симптомы отравления после употребления зефира «Классический» из «Вкусвилл». Они отмечают боль в животе, диарею и тошноту. Один из пострадавших, обратившийся с жалобой, якобы получил ответ с соболезнованиями и рекомендацией обратиться к врачу. В сети высказывают предположение, что причиной может быть мальтит, подсластитель, который способен вызвать слабительный эффект, особенно у детей, подростков и беременных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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