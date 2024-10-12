Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях зефиром
Во «Вкусвилле» опровергли сообщения об отравлениях покупателей сети магазинов зефиром. Об этом говорится в Telegram-канале сети.
«Во "Вкусвилле" тщательно отслеживаются все обращения, тем более массовые жалобы. Распространяемая в сети информация о зефире не соответствуют действительности», – указано в сообщении.
В нем подчеркивается, что во «Вкусвилле» следят за отзывами покупателей, особенно если их много. За последние четыре месяца поступило 32 обращения по качеству зефира – менее 0,3% от числа покупок. В продукте используется мальтит, который может обладать слабительным эффектом, если его употреблять в избытке. Об этом указано на упаковке и на сайте. Зефир прошел все проверки, но будет отправлен на дополнительные исследования. До получения новых результатов его продажи временно приостановлены.
Ранее 12 октября Telegram-канал Mash сообщил, что якобы сотни людей пожаловались на симптомы отравления после употребления зефира «Классический» из «Вкусвилл». Они отмечают боль в животе, диарею и тошноту. Один из пострадавших, обратившийся с жалобой, якобы получил ответ с соболезнованиями и рекомендацией обратиться к врачу. В сети высказывают предположение, что причиной может быть мальтит, подсластитель, который способен вызвать слабительный эффект, особенно у детей, подростков и беременных.