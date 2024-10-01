X5 Group выкупила у основателей компании «Май» маркетплейс May24

X5 Group выкупила у основателей компании «Май» маркетплейс May24Сумма сделки оценивается в 1 млрд рублей
Х5 Group, владеющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», приобрела оптовый продуктовый маркетплейс May24. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с деталями сделки, и подтвердил представитель группы.
По словам источника, компании перешли 100% долей в ООО «Май24» – юрлице, владеющем торговой площадкой. Они были приобретены у основателей и владельцев одного из крупнейших в России производителей чая – компании «Май» (бренды Richard, Curtis, «Майский» и др.) Игоря и Ирины Лисиненко. Изменения в ЕГРЮЛе еще не отражены. Сумму сделки собеседник «Ведомостей» не знает, представитель Х5 также не раскрыл ее.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам