X5 Group выкупила у основателей компании «Май» маркетплейс May24

По словам источника, компании перешли 100% долей в ООО «Май24» – юрлице, владеющем торговой площадкой. Они были приобретены у основателей и владельцев одного из крупнейших в России производителей чая – компании «Май» (бренды Richard, Curtis, «Майский» и др.) Игоря и Ирины Лисиненко. Изменения в ЕГРЮЛе еще не отражены. Сумму сделки собеседник «Ведомостей» не знает, представитель Х5 также не раскрыл ее.