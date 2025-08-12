Газета
Главная / Бизнес /

VK Tech увеличила выручку почти на 50%

Ведомости

За первое полугодие 2025 г. выручка VK Tech выросла на 48,2% год к году и составила 6,7 млрд руб. Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложения. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

В то же время количество клиентов увеличилось в 3,1 раза год к году до 20 400. Среди новых клиентов – компании финансового, потребительского, транспортного, телекоммуникационного секторов, в том числе «Дом.РФ», «Островок», Lamoda, РЖД и Билайн, говорится в сообщении.

Выручка компании от крупных клиентов выросла на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря росту числа таких пользователей на 25%. Рекуррентная выручка VK Tech выросла в два раза год к году. Это обусловлено существенным ростом клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud. С учетом сезонности продаж On-Premise доля рекуррентной выручки превысила 70%.

Акционеры VK одобрили допэмиссию акций на сумму до 115 млрд рублей

Технологии / Интернет и digital

Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза и составила 0,7 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 11%, увеличившись на 5 п. п. по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Выручка направления компании «Облачная платформа» в первом полугодии выросла на 32,9% до 2,7 млрд руб., в том числе рост продаж по поставке On-Cloud составил 43,6% год к году.

Выручка направления «Сервисы продуктивности» выросла на 89,2% до 2,1 млрд руб. Выручка направления «Дата-сервисы» составила 0,9 млрд руб., основная часть выручки формировалась от продаж по модели On-Premise.

Направление «Бизнес-приложения» показало рост в 2,2 раза до 1,1 млрд руб. В сообщении говорится, что такой рост обусловлен расширением клиентской базы по всем продуктам направления.

VK Tech – разработчик корпоративного программного обеспечения, технологическая вертикаль МКПАО «ВК».

Интернет-холдинг VK в I квартале 2025 г. показал рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 35,5 млрд руб.

