VK Tech увеличила выручку почти на 50%

Выручка компании от крупных клиентов выросла на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря росту числа таких пользователей на 25%. Рекуррентная выручка VK Tech выросла в два раза год к году. Это обусловлено существенным ростом клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud. С учетом сезонности продаж On-Premise доля рекуррентной выручки превысила 70%.