VK Tech увеличила выручку почти на 50%
За первое полугодие 2025 г. выручка VK Tech выросла на 48,2% год к году и составила 6,7 млрд руб. Наиболее динамичный рост показали сервисы продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложения. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Выручка компании от крупных клиентов выросла на 72,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря росту числа таких пользователей на 25%. Рекуррентная выручка VK Tech выросла в два раза год к году. Это обусловлено существенным ростом клиентской базы, использующей сервисы по модели On-Cloud. С учетом сезонности продаж On-Premise доля рекуррентной выручки превысила 70%.
Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,7 раза и составила 0,7 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 11%, увеличившись на 5 п. п. по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Выручка направления компании «Облачная платформа» в первом полугодии выросла на 32,9% до 2,7 млрд руб., в том числе рост продаж по поставке On-Cloud составил 43,6% год к году.
Выручка направления «Сервисы продуктивности» выросла на 89,2% до 2,1 млрд руб. Выручка направления «Дата-сервисы» составила 0,9 млрд руб., основная часть выручки формировалась от продаж по модели On-Premise.
Направление «Бизнес-приложения» показало рост в 2,2 раза до 1,1 млрд руб. В сообщении говорится, что такой рост обусловлен расширением клиентской базы по всем продуктам направления.
VK Tech – разработчик корпоративного программного обеспечения, технологическая вертикаль МКПАО «ВК».
Интернет-холдинг VK в I квартале 2025 г. показал рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 35,5 млрд руб.