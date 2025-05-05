Акционеры VK одобрили допэмиссию акций на сумму до 115 млрд рублей

Акционеры МКПАО «ВК» утвердили решение об увеличении уставного капитала компании за счет размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Об этом говорится в сообщении VK по итогам внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2025 г. в форме заочного голосования.