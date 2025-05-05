Акционеры VK одобрили допэмиссию акций на сумму до 115 млрд рублей
Акционеры МКПАО «ВК» утвердили решение об увеличении уставного капитала компании за счет размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Об этом говорится в сообщении VK по итогам внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2025 г. в форме заочного голосования.
Компания планирует привлечь до 115 млрд руб., которые, как уточняется, будут направлены на снижение долговой нагрузки.
Текущим акционерам будет предоставлено преимущественное право на покупку новых акций пропорционально их доле. Срок реализации этого права составит 15 календарных дней с момента направления уведомления, которое будет отправлено после регистрации выпуска акций Банком России.
28 марта стало известно, что ЦБ отказал в регистрации допвыпуска акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Сообщалось, что это произошло из-за того, что в заявке на регистрацию допвыпуска акций обнаружились технические недочеты.