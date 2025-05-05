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Акционеры VK одобрили допэмиссию акций на сумму до 115 млрд рублей

Ведомости

Акционеры МКПАО «ВК» утвердили решение об увеличении уставного капитала компании за счет размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Об этом говорится в сообщении VK по итогам внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2025 г. в форме заочного голосования.

Компания планирует привлечь до 115 млрд руб., которые, как уточняется, будут направлены на снижение долговой нагрузки.

Текущим акционерам будет предоставлено преимущественное право на покупку новых акций пропорционально их доле. Срок реализации этого права составит 15 календарных дней с момента направления уведомления, которое будет отправлено после регистрации выпуска акций Банком России.

28 марта стало известно, что ЦБ отказал в регистрации допвыпуска акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Сообщалось, что это произошло из-за того, что в заявке на регистрацию допвыпуска акций обнаружились технические недочеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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