В заявке на регистрацию допвыпуска акций VK Tech были технические недочеты
В заявке на государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций и проспекта ценных бумаг VK Tech (АО «ВК Технологии») были технические недочеты, которые нужно устранить. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомые с деталями процесса.
Один из собеседников также уточнил, что эмитент ознакомится с уведомлением от Банка России для внесения необходимых изменений и продолжения процедуры регистрации проспекта в рабочем порядке.
«Ведомости» направили запросы в ЦБ и VK Tech.
28 марта Центробанк России принял решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Причины этого решения в сообщении регулятора не уточнялись.
В декабре 2024 г. VK объявил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) своей дочерней компании VK Tech на Московской бирже. Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии не назывались. Представитель компании говорил, что условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Собеседник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключил IPO в 2025 г.