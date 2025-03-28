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В заявке на регистрацию допвыпуска акций VK Tech были технические недочеты

Ведомости

В заявке на государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций и проспекта ценных бумаг VK Tech (АО «ВК Технологии») были технические недочеты, которые нужно устранить. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомые с деталями процесса.

Один из собеседников также уточнил, что эмитент ознакомится с уведомлением от Банка России для внесения необходимых изменений и продолжения процедуры регистрации проспекта в рабочем порядке.

«Ведомости» направили запросы в ЦБ и VK Tech.

28 марта Центробанк России принял решение об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций и проспекта ценных бумаг VK Tech. Причины этого решения в сообщении регулятора не уточнялись.

В декабре 2024 г. VK объявил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) своей дочерней компании VK Tech на Московской бирже. Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии не назывались. Представитель компании говорил, что условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Собеседник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключил IPO в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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