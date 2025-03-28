В заявке на регистрацию допвыпуска акций VK Tech были технические недочеты

В декабре 2024 г. VK объявил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) своей дочерней компании VK Tech на Московской бирже. Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии не назывались. Представитель компании говорил, что условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Собеседник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключил IPO в 2025 г.