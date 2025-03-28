ЦБ отказал в регистрации допвыпуска акций и проспекта ценных бумаг VK Tech

В 2024 г. выручка VK Tech по МСФО выросла на 42,1% по сравнению с 2023 г. и составила 13,6 млрд руб. Рост обусловлен увеличением клиентской базы на 90,5% и спросом на облачные решения и сервисы продуктивности. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,4 раза до 4 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., что в три раза превышает показатель предыдущего года.