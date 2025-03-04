Выручка VK Tech за 2024 год составила 13,6 млрд рублей по МСФО

Наибольший рост выручки зафиксирован в облачном сегменте, который увеличился на 82,3% и достиг 5,8 млрд руб. Развитие было обеспечено расширением решений в формате on-cloud, рост которых составил 50%, а также on-premise, увеличившихся в 2,5 раза. Выручка от сервисов продуктивности выросла на 41,2% и составила 3,6 млрд руб., при этом сегмент on-cloud показал рост на 59,6%, а on-premise – на 33%. Доход от дата-сервисов увеличился на 30,3% до 2,2 млрд руб., основной вклад внесли решения on-premise, которые выросли на 31,8%. Направление бизнес-приложений принесло 2 млрд руб., причем 53% от этой суммы пришлось на продукт VK HR Tek.