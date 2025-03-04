Выручка VK Tech за 2024 год составила 13,6 млрд рублей по МСФО
VK Tech опубликовала финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании по МСФО увеличилась на 42,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 13,6 млрд руб. Рост обусловлен увеличением клиентской базы на 90,5%, а также спросом на облачные решения и сервисы продуктивности.
Доход от крупных клиентов вырос на 28,3%, от компаний малого и среднего бизнеса – на 58%. Основными драйверами стали облачная платформа VK Cloud и сервисы VK WorkSpace. Операционные расходы VK Tech увеличились на 23,5% и составили 9,2 млрд руб., в основном, за счет расширения IT-команды. Скорректированная EBITDA выросла в 2,4 раза, достигнув 4 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., что в три раза превышает показатель 2023 г.
Наибольший рост выручки зафиксирован в облачном сегменте, который увеличился на 82,3% и достиг 5,8 млрд руб. Развитие было обеспечено расширением решений в формате on-cloud, рост которых составил 50%, а также on-premise, увеличившихся в 2,5 раза. Выручка от сервисов продуктивности выросла на 41,2% и составила 3,6 млрд руб., при этом сегмент on-cloud показал рост на 59,6%, а on-premise – на 33%. Доход от дата-сервисов увеличился на 30,3% до 2,2 млрд руб., основной вклад внесли решения on-premise, которые выросли на 31,8%. Направление бизнес-приложений принесло 2 млрд руб., причем 53% от этой суммы пришлось на продукт VK HR Tek.
9 декабря 2024 г. стало известно, что VK планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) своей дочерней компании VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже, говорится в официальном сообщении компании. Такая «возможность» рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития VK.
Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии в VK не раскрыли. По словам представителя компании, условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Источник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключил IPO в 2025 г. Источник ТАСС в IТ-отрасли отметил, что бизнес VK Tech, учитывая потенциал дальнейшего развития, может быть оценен в не менее чем 60 млрд руб.