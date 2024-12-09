IPO VK Tech на Московской бирже может пройти уже в 2025 году

IPO VK Tech на Московской бирже может пройти уже в 2025 годуСпин-офф и IPO могут повысить стоимость технологической «дочки» VK
VK планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) своей дочерней компании VK Tech (АО «ВК Технологии») на Московской бирже, говорится в официальном сообщении компании. Такая «возможность» рассматривается в рамках регулярной оценки стратегических перспектив развития VK.
«За последние шесть лет VK Tech превратился в самостоятельного игрока IT-рынка, портфель продуктов которого представляет готовую экосистему корпоративного ПО», – утверждает представитель холдинга. По его словам, выход на IPO позволит усилить позиции VK Tech как независимой IT-компании, а привлечение денег ускорит органический рост VK Tech, дальнейшую географическую экспансию и развитие новых направлений.
Сроки выхода на биржу, оценку и другие детали эмиссии в VK не раскрывают. По словам представителя компании, условия размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры. Источник «Ведомостей», близкий к VK Tech, не исключает IPO в 2025 г. Источник ТАСС в IТ-отрасли отметил, что бизнес VK Tech, учитывая потенциал дальнейшего развития, может быть оценен в не менее чем 60 млрд руб.
VK Tech самостоятельно разрабатывает ИТ-решения для корпоративных клиентов. Например, в подразделение входят платформа для реализации корпоративной IT-инфраструктуры VK Cloud, коммуникационная платформа VK WorkSpace, которая объединяет корпоративную почту, мессенджер VK Teams, видеоконференции и облачное хранилище со встроенным редактором документов, дата- и HR-сервисы, система для организации налогового мониторинга VK Tax Compliance, решение для работы с данными VK Data Symphony и платформа для управления бизнес-процессами VK Process Mining и др.
Холдинг выделил В2В-решения в отдельное бизнес-направление в 2018 г., с 2023 г. VK Tech представлен в Казахстане, с 2024 г. – в Узбекистане. Среди клиентов компании, например, «Лукойл», «Почта России», «Ростелеком», ВТБ, «Россети», «Росатом» и «тысячи» других компаний разного масштаба, рассказывает представитель VK. Продукты комплементарны и доступны по всем моделям поставки on-premise – предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика (для крупного бизнеса) и on-cloud – облачные сервисы по подписке (преимущественно для среднего и малого бизнеса).
Выручка VK Tech по МСФО за девять месяцев 2024 г. выросла на 60,1% год к году и составила 7,7 млрд руб. Согласно сообщению компании, драйверами роста стали VK Cloud и VK WorkSpace. Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос до 1,5 млрд руб., а маржинальность по EBITDA составила 19,1%.
Компании выводят своих «дочек» на IPO в надежде, что суммарная стоимость компаний после разделения превысит исходную, объясняет управляющий директор Softline Venture Partners Елена Волотовская. По ее словам, такой шаг может привести к повышению общей капитализации обеих компаний.
«Считается, что диверсифицированный холдинг стоит меньше, чем сумма его активов, – подтверждает сооснователь United Investors, бывший директор по стратегии и анализу Mail.ru Group [название VK до ребрендинга в октябре 2021 г.] Александр Горный. – Диверсифицированность бизнеса отпугивает потенциальных инвесторов. Кто-то хотел бы быть акционером “Одноклассников”, но не VK Tech, кто-то наоборот, но сейчас оба они в VK не инвестируют. С выводом VK Tech на биржу он соберет "своих" инвесторов и начнет стоить дороже, чем сейчас оценивается его вклад в общую стоимость группы».
По словам Волотовской, спин-офф – выделение дочерней компании в отдельное юридическое лицо с собственным менеджментом и ресурсами – выгоден инвесторам. Выход на биржу предоставляет существующим акционерам возможность реализовать свои инвестиции и получить доступ к ликвидным средствам, поясняет она.
Горный добавляет, что с момента вывода подразделения на биржу холдинг перестанет быть единственным владельцам VK Tech. VK будет принадлежать, например, 80–85% проекта. По словам Горного, это относительно распространенная практика: в России можно вспомнить «Газпром» и «Газпром нефть», а в российском IT – старый пример РБК и «Армады» (компания вышла на биржу в 2007 г.).
Основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах предполагает, что VK давно планировала вывести подразделение на биржу, но широко не освещала эти планы. По его мнению, сейчас не лучшее время для IPO из-за высокой процентной ставки (ключевая ставка ЦБ задрана до 21%, из-за чего инвесторам выгодно держать средства на депозитах. – «Ведомости»), но в 2024 г. на Мосбирже разместилось почти десять технологических компаний, и тренд был «восходящий».
Сооснователь и генеральный директор венчурного фонда Startech.vc Олег Линников считает, что VK Tech может быть оценена в более чем 60 млрд руб.
Даббах предполагает, что мультипликатор может быть на уровне 10х к выручке. «Рынок может заплатить премию, так как VK имеет ряд преимуществ перед другими игроками – сильную технологическую базу, GR, масштаб, синергию с другими подразделениями холдинга», – объясняет эксперт. Но «с учетом текущей конъюнктуры» на сегодняшний день оценка VK Tech может быть ниже и составить около 50 млрд руб., добавляет он. Впрочем, для VK это в любом случае в разы выше, чем мультипликаторы, по которым торгуется головная компания, подчеркнул Даббах.
По данным «БКС Мир инвестиций», стоимость акций VK на 9 декабря 2024 г. составляет 267,6 руб., а капитализация компании – 60,9 млрд руб. На пике в 2020 г. капитализация холдинга достигала 448,4 млрд руб.
Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отмечает, что акции головной компании потеряли с начала года 52%, что, по его словам, заметно хуже рынка. Короев объясняет падение высокими процентными ставками для обслуживания долгов, отсутствием дивидендов, закрытостью ряда показателей в отчетности, чистым убытком в 2023 г.
Продукты VK Tech пользуются спросом, но имеют потенциал для роста, отмечает Даббах. Особенно перспективными направлениями он называет VK Cloud, продукты на базе ИИ и сервисы для маркетологов. По словам Линникова, у малых и средних технологических компаний пользуется спросом облачная платформа VK Cloud.
«Судя по активности холдинга, участию их в профильных мероприятиях в текущем квартале, VK планирует еще сильнее наращивать свое присутствие на рынке корпоративных решений», – рассуждает Линников. По его словам, привлечение инвестиций через выход на биржу сейчас ускорит рост распространения продуктов VK Tech, дальнейшую географическую экспансию и развитие новых направлений.
Волотовская также считает, что независимые инвестиции помогут VK Tech развивать портфель ИТ-решений в меньшей зависимости от материнской компании, повысить эффективность управления, в том числе финансовыми потоками. «Возможно, VK решил, что это лучший способ привлечь деньги на развитие проекта в нынешних условиях», – подтверждает Горный.