IPO VK Tech на Московской бирже может пройти уже в 2025 году

«Считается, что диверсифицированный холдинг стоит меньше, чем сумма его активов, – подтверждает сооснователь United Investors, бывший директор по стратегии и анализу Mail.ru Group [название VK до ребрендинга в октябре 2021 г.] Александр Горный. – Диверсифицированность бизнеса отпугивает потенциальных инвесторов. Кто-то хотел бы быть акционером “Одноклассников”, но не VK Tech, кто-то наоборот, но сейчас оба они в VK не инвестируют. С выводом VK Tech на биржу он соберет "своих" инвесторов и начнет стоить дороже, чем сейчас оценивается его вклад в общую стоимость группы».