Финансовые результаты ВК за первое полугодие не впечатлили рынок

Финансовые результаты ВК за первое полугодие не впечатлили рынокНизкая рентабельность и высокий долг ограничат рост котировок компании
В первой половине 2024 г. холдинг ВК удвоил убыток вопреки росту выручки почти на четверть, следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных 8 августа. После выхода отчета котировки компании умеренно снижались: на минимуме они достигали 442,2 руб. (-2,4%), а к закрытию основной сессии скорректировались до 443,8 руб. (-2,03%). Индекс Мосбиржи за день упал на 0,78% до 2852,51 п., IT-индекс – на 1,3% до 3441,73 п. С начала года главный бенчмарк рынка потерял 8%, а технологический индикатор вырос на 26,8%. Котировки ВК за это время просели на 20,8%.
Выручка ВК в первом полугодии выросла на 23% г/г до 70,2 млрд руб. Результат совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным «Интерфаксом». В первую очередь рост обеспечило увеличение выручки от онлайн-рекламы на 20%, до 42 млрд руб., и сегментов «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» – 8,9 млрд и 4,5 млрд руб. соответственно, или на 27 и 50%, следует из презентации компании для инвесторов. В целом нерекламная выручка выросла на 27% до 28,2 млрд руб.