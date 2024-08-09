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/ Инвестиции

Финансовые результаты ВК за первое полугодие не впечатлили рынок

Низкая рентабельность и высокий долг ограничат рост котировок компании
Софья Ермакова
Алексей Орлов / Ведомости

В первой половине 2024 г. холдинг ВК удвоил убыток вопреки росту выручки почти на четверть, следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных 8 августа. После выхода отчета котировки компании умеренно снижались: на минимуме они достигали 442,2 руб. (-2,4%), а к закрытию основной сессии скорректировались до 443,8 руб. (-2,03%). Индекс Мосбиржи за день упал на 0,78% до 2852,51 п., IT-индекс – на 1,3% до 3441,73 п. С начала года главный бенчмарк рынка потерял 8%, а технологический индикатор вырос на 26,8%. Котировки ВК за это время просели на 20,8%.

Выручка ВК в первом полугодии выросла на 23% г/г до 70,2 млрд руб. Результат совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным «Интерфаксом». В первую очередь рост обеспечило увеличение выручки от онлайн-рекламы на 20%, до 42 млрд руб., и сегментов «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» – 8,9 млрд и 4,5 млрд руб. соответственно, или на 27 и 50%, следует из презентации компании для инвесторов. В целом нерекламная выручка выросла на 27% до 28,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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