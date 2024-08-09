Финансовые результаты ВК за первое полугодие не впечатлили рынок

В первой половине 2024 г. холдинг ВК удвоил убыток вопреки росту выручки почти на четверть, следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных 8 августа. После выхода отчета котировки компании умеренно снижались: на минимуме они достигали 442,2 руб. (-2,4%), а к закрытию основной сессии скорректировались до 443,8 руб. (-2,03%). Индекс Мосбиржи за день упал на 0,78% до 2852,51 п., IT-индекс – на 1,3% до 3441,73 п. С начала года главный бенчмарк рынка потерял 8%, а технологический индикатор вырос на 26,8%. Котировки ВК за это время просели на 20,8%.