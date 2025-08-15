«Винлаб» полностью восстановила работу сайта и приложения

22 июля Novabev Group, владеющая сетью алкомаркетов, заявила о возобновлении работы более 100 офлайн-точек «Винлаб» в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других регионах. Уже тогда, после ликвидации некоторых последствий кибератаки, сайт работал в качестве каталога, а модерация мобильного приложения была на последних этапах.