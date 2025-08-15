«Винлаб» полностью восстановила работу сайта и приложения
Торговая сеть «Винлаб» восстановила свою работу после хакерской атаки, в том числе покупателям доступны онлайн-заказы и программа лояльности, сообщается в Telegram-канале компании.
«Сайт winelab.ru и приложение «Винлаб» снова работают – оформляйте заказ онлайн, а мы быстро подготовим его к самовывозу в удобном для вас магазине», – отметили представители сети.
22 июля Novabev Group, владеющая сетью алкомаркетов, заявила о возобновлении работы более 100 офлайн-точек «Винлаб» в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других регионах. Уже тогда, после ликвидации некоторых последствий кибератаки, сайт работал в качестве каталога, а модерация мобильного приложения была на последних этапах.
О действиях злоумышленников Novabev Group сообщила 16 июля. В результате была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов группы и сети «Винлаб». Хакеры требовали от компании денежного вознаграждения, но получили отказ.