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Novabev Group сообщила о кибератаке на сеть «Винлаб» и вымогательстве денег

Компания отказалась выполнять требования киберпреступников
Ведомости

Novabev Group 14 июля подверглась кибератаке. В результате была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов группы и сети «Винлаб». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В группе рассказали, что злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания, в свою очередь, отказалась выполнять требования киберпреступников.

В сообщении говорится, что IT-специалисты Novabev Group круглосуточно работают над решением сложившейся ситуации. Отмечается, что в ходе кибератаки персональные данные клиентов не пострадали, расследование продолжается.

15 июля по техническим причинам «Винлаб» ограничил возможность покупки продукции онлайн и в физических магазинах. Команда «Винлаба» прилагает все усилия для оперативного возобновления работы, говорилось в сообщении алкогольного ритейлера.

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