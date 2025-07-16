Novabev Group сообщила о кибератаке на сеть «Винлаб» и вымогательстве денег

Novabev Group сообщила о кибератаке на сеть «Винлаб» и вымогательстве денегКомпания отказалась выполнять требования киберпреступников
Novabev Group 14 июля подверглась кибератаке. В результате была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов группы и сети «Винлаб». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В группе рассказали, что злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания, в свою очередь, отказалась выполнять требования киберпреступников.
В сообщении говорится, что IT-специалисты Novabev Group круглосуточно работают над решением сложившейся ситуации. Отмечается, что в ходе кибератаки персональные данные клиентов не пострадали, расследование продолжается.
15 июля по техническим причинам «Винлаб» ограничил возможность покупки продукции онлайн и в физических магазинах. Команда «Винлаба» прилагает все усилия для оперативного возобновления работы, говорилось в сообщении алкогольного ритейлера.