«Винлаб» по техническим причинам ограничил продажу онлайн и в магазинах
По техническим причинам «Винлаб» ограничил возможность покупки продукции онлайн и в физических магазинах. Об этом сообщили Telegram-канале алкогольного ритейлера.
Сейчас команда «Винлаба» прилагает все усилия для оперативного возобновления работы, говорится в сообщении.
8 июля Novabev Group представила операционные показатели за II квартал и первое полугодие 2025 г. Из них следует, что выручка «Винлаб» за первое полугодие 2025 г. выросла на 22,7%, а за II квартал – на 25,8%. Такие показатели достигаются благодаря увеличению трафика и среднего чека, говорится в сообщении. За II квартал рост составил 14,2% и 10,2% соответственно, а за первое полугодие – 11,8% и 9,7%.