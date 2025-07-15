«Винлаб» по техническим причинам ограничил продажу онлайн и в магазинах

8 июля Novabev Group представила операционные показатели за II квартал и первое полугодие 2025 г. Из них следует, что выручка «Винлаб» за первое полугодие 2025 г. выросла на 22,7%, а за II квартал – на 25,8%. Такие показатели достигаются благодаря увеличению трафика и среднего чека, говорится в сообщении. За II квартал рост составил 14,2% и 10,2% соответственно, а за первое полугодие – 11,8% и 9,7%.