«Аэрофлот» тестирует работу личного кабинета после массового сбоя
Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после масштабного сбоя информационных систем. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.
О завершении этих работ «Аэрофлот» пообещал проинформировать в ближайшее время.
28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел массовый сбой. Это стало одним из крупнейших киберинцидентов в истории гражданской авиации России. В результате инцидента были отменены несколько рейсов, авиакомпания выполнила 80% полетов из запланированных. Авиаперевозчик полностью стабилизировал расписание рейсов 30 июля.
Ответственность за взлом авиакомпании взяли хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они сообщили, что операция готовилась в течение года и завершилась «уничтожением» около 7000 физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 ТБ информации.
По сведениям Роскомнадзора, утечки данных «Аэрофлота» при атаке не произошло.