«Аэрофлот» тестирует работу личного кабинета после массового сбоя

Ответственность за взлом авиакомпании взяли хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они сообщили, что операция готовилась в течение года и завершилась «уничтожением» около 7000 физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 ТБ информации.