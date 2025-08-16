Газета
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» тестирует работу личного кабинета после массового сбоя

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к тестированию работы личного кабинета для восстановления штатной работы его функционала после масштабного сбоя информационных систем. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиаперевозчика.

О завершении этих работ «Аэрофлот» пообещал проинформировать в ближайшее время.

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел массовый сбой. Это стало одним из крупнейших киберинцидентов в истории гражданской авиации России. В результате инцидента были отменены несколько рейсов, авиакомпания выполнила 80% полетов из запланированных. Авиаперевозчик полностью стабилизировал расписание рейсов 30 июля.

Как «Аэрофлот» преодолевал последствия взлома ИТ-систем

Бизнес / Транспорт

Ответственность за взлом авиакомпании взяли хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они сообщили, что операция готовилась в течение года и завершилась «уничтожением» около 7000 физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 ТБ информации.

По сведениям Роскомнадзора, утечки данных «Аэрофлота» при атаке не произошло.

