Роскомнадзор не подтвердил утечку данных «Аэрофлота»
Утечки данных авиакомпании «Аэрофлот» при хакерской атаке не произошло. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, передает «РИА Новости».
«По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение», – заявили в службе.
28 июля произошла масштабная хакерская атака на российский «Аэрофлот». Это стало одним из крупнейших киберинцидентов в истории гражданской авиации России. В результате взлома у авиаперевозчика произошли сбои в работе информационных систем. Ряд рейсов были отменены – в день взлома авиакомпания выполнила 80% рейсов из запланированных.
Ответственность за взлом взяли на себя хакерские группировки Silent Crow с Украины и белорусская «Киберпартизаны BY». Они заявили, что операция готовилась в течение года и завершилась «уничтожением» около 7000 физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 ТБ информации.
При этом директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров говорил «Ведомостям», что полное уничтожение всей IT-инфраструктуры авиакомпании за одну атаку, о котором заявили хакеры, технически невозможно и является медийным преувеличением.