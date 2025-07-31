Роскомнадзор не подтвердил утечку данных «Аэрофлота»

Ответственность за взлом взяли на себя хакерские группировки Silent Crow с Украины и белорусская «Киберпартизаны BY». Они заявили, что операция готовилась в течение года и завершилась «уничтожением» около 7000 физических и виртуальных серверов, включая базы данных, CRM, Exchange, а также похищением 22 ТБ информации.