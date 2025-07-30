«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов

Потенциальный ущерб для компании может составить «десятки миллионов долларов» прямых потерь из-за остановки рейсов, затрат на восстановление, а также штрафов за утечку данных примерно до 500 млн руб., рассказывал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Первоначально эксперты ожидали, что восстановление займет недели или месяцы, но уже 29 июля «Аэрофлот» сообщил о возобновлении нормальной работы.