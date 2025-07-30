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Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» полностью стабилизировал расписание полетов

29 июля авиакомпания выполнила 100% парных рейсов
Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» полностью стабилизировала расписание полетов, сообщили в пресс-службе.

За 29 июля «Аэрофлот» выполнил 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы и 73 региональных рейса. На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс и 73 – в регионах.

28 июля произошла хакерская атака на «Аэрофлот», ставшая одним из крупнейших киберинцидентов в истории российской гражданской авиации. В результате взлома у авиаперевозчика произошли сбои в работе информационных систем.

В день взлома авиакомпания выполнила 80% рейсов из запланированных. По сообщению Минтранса, «Аэрофлот» отменил 54 парных рейса.

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Бизнес / Транспорт

Потенциальный ущерб для компании может составить «десятки миллионов долларов» прямых потерь из-за остановки рейсов, затрат на восстановление, а также штрафов за утечку данных примерно до 500 млн руб., рассказывал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Первоначально эксперты ожидали, что восстановление займет недели или месяцы, но уже 29 июля «Аэрофлот» сообщил о возобновлении нормальной работы.

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