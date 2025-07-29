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Главная / Общество /

«Аэрофлот» сообщил о возобновлении нормальной работы

Сбоев в системе бронирования нет, расписание стабилизировано
Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» 29 июля планирует выполнить 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию. До 10:00 мск перевозчик проводил точечные отмены рейсов, далее программа полетов стабилизировалась. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

За 28 июля «Аэрофлот» выполнил порядка 80% рейсов из запланированной программы полетов. Корректировки в расписании в основном коснулись парных рейсов из Москвы. Региональная часть программы выполнялась полностью.

В авиакомпании уточнили, что регистрация в аэропорту работает штатно и обстановка в «Шереметьево» спокойная. Контакт-центр усилен, пассажиров отмененных рейсов информируют заранее. Кроме того, к работе с клиентами привлечены коллеги из других подразделений. Сайт перевозчика работает корректно, и сбоев в системе бронирования авиабилетов нет.

Кибератака на «Аэрофлот»: как долго придется устранять последствия

Бизнес / Транспорт

29 июля «Интерфакс» со ссылкой на данные онлайн-табло «Шереметьево» писал, что в этот день «Аэрофлот» отменил 22 рейса из этого московского аэропорта и 31 полет в направлении столицы.

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой. Авиакомпания объявила о вынужденной корректировке расписания полетов. Позднее о кибератаке на перевозчика заявили две хакерские группировки. Они утверждали, что атака привела к уничтожению внутренней IT-инфраструктуры «Аэрофлота».

Генпрокуратура России организовала проверку в «Шереметьево». Ведомство подтвердило, что сбой произошел из-за хакерской атаки на системы авиакомпании. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В Роскомнадзоре заявили, что информация хакеров об утечке и компрометировании личных данных пассажиров или сотрудников «Аэрофлота» еще не подтверждается фактами.

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