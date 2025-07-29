«Аэрофлот» сообщил о возобновлении нормальной работы

В авиакомпании уточнили, что регистрация в аэропорту работает штатно и обстановка в «Шереметьево» спокойная. Контакт-центр усилен, пассажиров отмененных рейсов информируют заранее. Кроме того, к работе с клиентами привлечены коллеги из других подразделений. Сайт перевозчика работает корректно, и сбоев в системе бронирования авиабилетов нет.