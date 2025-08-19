Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за II квартал составила 2,5 млрд рублей

По итогам I квартала 2025 г. МТС-банк показал чистую прибыль в 1 млрд руб. по МСФО, что на 75% меньше, чем годом ранее. В банке объяснили это падением процентных и комиссионных доходов, а также валютными потерями от операций с финансовыми инструментами в условиях укрепления рубля.