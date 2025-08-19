Чистая прибыль МТС-банка по МСФО за II квартал составила 2,5 млрд рублей
За II квартал 2025 г. чистая прибыль МТС-банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 2,5 млрд руб., что на 1,4 млрд меньше значения показателя годом ранее. Это следует из данных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Чистая прибыль банка за первое полугодие составила 3,5 млрд руб., что на 55,4% меньше, чем годом ранее.
OIBDA МТС выросла на 11,3% и составила 72,7 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период снизилась на 61,1% г/г – до 2,8 млрд руб. Причиной стали увеличившиеся процентные расходы. Чистый долг компании на конец квартала составил 430,4 млрд руб.
По итогам I квартала 2025 г. МТС-банк показал чистую прибыль в 1 млрд руб. по МСФО, что на 75% меньше, чем годом ранее. В банке объяснили это падением процентных и комиссионных доходов, а также валютными потерями от операций с финансовыми инструментами в условиях укрепления рубля.
14 июля стало известно, что МТС-банк провел допэмиссию, разместив почти 2,9 млн обыкновенных акций на 4 млрд руб. Эти средства пойдут на рост высокодоходного кредитного портфеля и возможные синергетические M&A-сделки. Стоимость одной акции в рамках размещения составила 1380,5 руб. Всего банк эмитировал почти 2,9 млн акций, что приведет к увеличению уставного капитала на 8,4% – с 34 млн до 37 млн акций.