Минтранс прогнозирует рост доли беспилотного транспорта до 50% к 2050 году

13 августа стало известно, что беспилотный грузовик компании-производителя Navio, в котором присутствовали только инженеры, а не водители, проехал расстояние в 1600 км. Он преодолел маршрут от Санкт-Петербурга до Казани, что произошло впервые в рамках развития беспилотных тягачей. Транспортное средство затратило на путь 24 часа, что почти в 2,5 раза меньше, чем время в пути реальных водителей. Они, согласно правилам, должны соблюдать режим труда и отдыха.