Минтранс прогнозирует рост доли беспилотного транспорта до 50% к 2050 году

К 2050 г. половина всего транспорта в стране должна стать беспилотной. Таким прогнозом Минтранса РФ поделился замглавы ведомства Владимир Потешкин, передает ТАСС.

«По нашим прогнозам, в перспективе, если заглянуть к 2050 г., мы ожидаем, что порядка 50% всех транспортных средств будут работать в беспилотном режиме», – подчеркнул замминистра. Он добавил, что сейчас применяются различные меры, чтобы достичь таких результатов.

13 августа стало известно, что беспилотный грузовик компании-производителя Navio, в котором присутствовали только инженеры, а не водители, проехал расстояние в 1600 км. Он преодолел маршрут от Санкт-Петербурга до Казани, что произошло впервые в рамках развития беспилотных тягачей. Транспортное средство затратило на путь 24 часа, что почти в 2,5 раза меньше, чем время в пути реальных водителей. Они, согласно правилам, должны соблюдать режим труда и отдыха.

В июне министр транспорта Андрей Никитин, тогда занимавший должность замглавы транспортного ведомства, говорил, что в городах могут появиться беспилотные такси, однако произойдет это не ранее 2030 г. Он объяснил это необходимостью тщательно отработать все организационные аспекты перед запуском технологии, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

