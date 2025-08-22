Газета
Главная / Бизнес /

Транзит угля из Казахстана через территорию России к августу вырос на 38%

Ведомости

Транзит казахстанского угля через территорию России за январь – июль вырос на 38% год к году до 6,7 млн т, говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»). За весь прошлый год такие поставки составили около 9 млн т.

Резкий рост транзита из Казахстана наблюдается на фоне сокращения отгрузок российского угля в портах Юга и Северо-Запада. Казахстанский экспорт через порты Северо-Запада России в январе – июле вырос в годовом выражении на 19% до 4,1 млн т.

Основный рост транзита пришелся на поставки через порт Тамань. Они выросли почти вдвое – до 2,3 млн т. В июле отгрузки казахстанского угля через угольный терминал ОТЭКО в Тамани достигли исторического максимума в 415 000 т – на 18% больше показателя июля 2024 г. Основной рост транзита пришелся на уголь марок Д («длиннопламенный») и Г («газовый»).

Казахстан нарастил транзит угля через Россию до многолетнего максимума

Бизнес / ТЭК

Экспортные цены же на российский энергетический уголь в конце июня этого года достигли минимумов c конца 2020 – начала 2021 г. По данным Центра ценовых индексов, 1 т угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Тамань в конце июня стоила $63. Это на 22% меньше, чем в начале года, и на 14% – показателя конца июня 2024 г.

29 июля власти Казахстана провели с Евросоюзом (ЕС) переговоры и добились исключения из-под запрета сделок с российскими портами в рамках поставок казахстанского угля в европейские государства. Казахстану озвучили несколько условий, которые необходимы для снятия ограничений в некоторых портах РФ. Среди них исключительно казахстанское происхождение угля и принадлежность права собственности на груз нерезидентам стран, на которые распространяются санкции. Кроме того, функциями используемых портов может быть только транзит, погрузка или отправка.

