Транзит угля из Казахстана через территорию России к августу вырос на 38%

Экспортные цены же на российский энергетический уголь в конце июня этого года достигли минимумов c конца 2020 – начала 2021 г. По данным Центра ценовых индексов, 1 т угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Тамань в конце июня стоила $63. Это на 22% меньше, чем в начале года, и на 14% – показателя конца июня 2024 г.