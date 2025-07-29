Казахстан достиг договоренности с ЕС о поставках угля через российские порты
Власти Казахстана провели с Евросоюзом (ЕС) переговоры и добились исключения из-под запрета сделок с российскими портами в рамках поставок казахстанского угля европейские государства, сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана.
Казахстану озвучили несколько условий, которые необходимы для снятия ограничений в некоторых портах РФ. Среди них исключительно казахстанское происхождение угля и принадлежность права собственности на груз нерезидентам стран, на которые распространяются санкции. Кроме того, функциями используемых портов может быть только транзит, погрузка или отправка.
В ведомстве считают, что такие меры помогут восстановить поставки угля в ЕС, а также укрепить устойчивость логистических маршрутов.
«Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу», – объяснили в минторговли Казахстана проблему, возникшую с феврале 2025 г. в рамках 16-го пакета антироссийских санкций.
Объем поставок казахстанского угля в ЕС составил 5,2 млн т в 2024 г., что было равно 51,8% от общего экспорта угля. В январе – мае 2025 г. показатель зафиксирован на уровне 1,6 млн т, или 38,5% от общего объема экспорта ресурса.