Казахстан достиг договоренности с ЕС о поставках угля через российские порты

Казахстану озвучили несколько условий, которые необходимы для снятия ограничений в некоторых портах РФ. Среди них исключительно казахстанское происхождение угля и принадлежность права собственности на груз нерезидентам стран, на которые распространяются санкции. Кроме того, функциями используемых портов может быть только транзит, погрузка или отправка.