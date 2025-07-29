Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Казахстан достиг договоренности с ЕС о поставках угля через российские порты

Ведомости

Власти Казахстана провели с Евросоюзом (ЕС) переговоры и добились исключения из-под запрета сделок с российскими портами в рамках поставок казахстанского угля европейские государства, сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана.

Казахстану озвучили несколько условий, которые необходимы для снятия ограничений в некоторых портах РФ. Среди них исключительно казахстанское происхождение угля и принадлежность права собственности на груз нерезидентам стран, на которые распространяются санкции. Кроме того, функциями используемых портов может быть только транзит, погрузка или отправка.

В ведомстве считают, что такие меры помогут восстановить поставки угля в ЕС, а также укрепить устойчивость логистических маршрутов.

«Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу», – объяснили в минторговли Казахстана проблему, возникшую с феврале 2025 г. в рамках 16-го пакета антироссийских санкций.

Объем поставок казахстанского угля в ЕС составил 5,2 млн т в 2024 г., что было равно 51,8% от общего экспорта угля. В январе – мае 2025 г. показатель зафиксирован на уровне 1,6 млн т, или 38,5% от общего объема экспорта ресурса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных