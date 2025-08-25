Газета
Главная / Бизнес /

Газпромбанк запустил прием платежей по СБП за рубежом

Газпромбанк запустил сервис, который позволяет российским гражданам оплачивать товары и услуги рублями через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России в Турции, ОАЭ и Таиланде. Об этом говорится в сообщении на сайте банка. Иностранные компании, являющиеся клиентами Газпромбанка, смогут создавать QR-коды для платежей. Максимальная сумма одной транзакции составляет 1 млн руб. Физические лица могут осуществлять покупки без комиссии со стороны банка. В то же время для юридических лиц стандартные комиссии национальной системы платежных карт варьируются в зависимости от категории товаров и составляют 0,4% или 0,7% от суммы покупки, но не более 1500 руб. за одну операцию.

По данным банка, за первое полугодие 2025 г. было зарегистрировано свыше 2,5 млн транзакций от физических лиц, а общий объем этих операций превысил 2,5 млрд руб.

29 мая стало известно, что Газпромбанк зафиксировал чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 19,1 млрд руб. за I квартал 2025 г., что на 71% ниже результата за аналогичный период прошлого года.

