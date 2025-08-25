Газпромбанк запустил прием платежей по СБП за рубежом

Газпромбанк запустил сервис, который позволяет российским гражданам оплачивать товары и услуги рублями через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России в Турции, ОАЭ и Таиланде. Об этом говорится в сообщении на сайте банка. Иностранные компании, являющиеся клиентами Газпромбанка, смогут создавать QR-коды для платежей. Максимальная сумма одной транзакции составляет 1 млн руб. Физические лица могут осуществлять покупки без комиссии со стороны банка. В то же время для юридических лиц стандартные комиссии национальной системы платежных карт варьируются в зависимости от категории товаров и составляют 0,4% или 0,7% от суммы покупки, но не более 1500 руб. за одну операцию.