Прибыль Газпромбанка по МСФО в I квартале 2025 года сократилась на 71%
Газпромбанк зафиксировал чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 19,1 млрд руб. за I квартал 2025 г., что на 71% ниже результата за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованной отчетности.
Снижение ключевых финансовых показателей сопровождалось падением рентабельности капитала (ROE) до 6% с 24,2% годом ранее. Чистая процентная маржа также сократилась и составила 2,4% против 3,7% в I квартале 2024 г.
Чистый процентный доход банка уменьшился почти на треть – до 94,3 млрд руб., а комиссионные доходы снизились на 24,4%, составив 15 млрд руб. При этом чистый доход от операций с финансовыми инструментами заметно вырос – до 4,6 млрд руб. против 719 млн руб. годом ранее.
Операционные расходы увеличились до 66,2 млрд руб. (+8,7%), а показатель эффективности ухудшился, достигнув 61,4% по сравнению с 38,9% год назад.
Объем кредитного портфеля на конец марта 2025 г. составил 13,25 трлн руб., снизившись на 5,2%. Средства клиентов сократились на 1,4% и составили 13,23 трлн руб.
Несмотря на снижение прибыли, капитал банка продолжил расти: собственный капитал увеличился на 1,3% до 1,28 трлн руб. Норматив достаточности совокупного капитала составил 11,2%, базового – 8%.