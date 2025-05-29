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Прибыль Газпромбанка по МСФО в I квартале 2025 года сократилась на 71%

Ведомости

Газпромбанк зафиксировал чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 19,1 млрд руб. за I квартал 2025 г., что на 71% ниже результата за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованной отчетности.

Снижение ключевых финансовых показателей сопровождалось падением рентабельности капитала (ROE) до 6% с 24,2% годом ранее. Чистая процентная маржа также сократилась и составила 2,4% против 3,7% в I квартале 2024 г.

Чистый процентный доход банка уменьшился почти на треть – до 94,3 млрд руб., а комиссионные доходы снизились на 24,4%, составив 15 млрд руб. При этом чистый доход от операций с финансовыми инструментами заметно вырос – до 4,6 млрд руб. против 719 млн руб. годом ранее.

Операционные расходы увеличились до 66,2 млрд руб. (+8,7%), а показатель эффективности ухудшился, достигнув 61,4% по сравнению с 38,9% год назад.

Объем кредитного портфеля на конец марта 2025 г. составил 13,25 трлн руб., снизившись на 5,2%. Средства клиентов сократились на 1,4% и составили 13,23 трлн руб.

Несмотря на снижение прибыли, капитал банка продолжил расти: собственный капитал увеличился на 1,3% до 1,28 трлн руб. Норматив достаточности совокупного капитала составил 11,2%, базового – 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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