Прибыль Газпромбанка по МСФО в I квартале 2025 года сократилась на 71%

Чистый процентный доход банка уменьшился почти на треть – до 94,3 млрд руб., а комиссионные доходы снизились на 24,4%, составив 15 млрд руб. При этом чистый доход от операций с финансовыми инструментами заметно вырос – до 4,6 млрд руб. против 719 млн руб. годом ранее.