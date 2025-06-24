Газпромбанк представил обновленное мобильное приложение для iOS

Функция автопополнения карты с накопительного счета обеспечивает поддержание комфортного баланса на карте при любых обстоятельствах. Кроме того, в приложении с помощью сервиса «Заправки» можно оплачивать топливо на 11 000 АЗС в более чем в 80 регионах России.