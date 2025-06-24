Газпромбанк представил обновленное мобильное приложение для iOS
Газпромбанк сообщил о выпуске обновленной версии мобильного приложения для устройств на iOS «До вершины». Обновление включает улучшенный пользовательский опыт и расширенный набор сервисов, говорится в сообщении финорганизации.
Среди ключевых возможностей – новые виджеты, позволяющие настраивать отображение важной информации и операций на главном экране приложения. Также добавлена комплексная защита средств, включающая страхование карт и счетов клиентов во всех банках страны.
Функция автопополнения карты с накопительного счета обеспечивает поддержание комфортного баланса на карте при любых обстоятельствах. Кроме того, в приложении с помощью сервиса «Заправки» можно оплачивать топливо на 11 000 АЗС в более чем в 80 регионах России.
Приложение уже можно загрузить в App Store.
9 июня Газпромбанк предупредил, что доступное в App Store приложение «Газпромбанк мой кабинет» является мошенническим. Отмечалось, что подобные мошеннические приложения могут получить доступ к личным данным, а актуальные мобильные версии банка всегда можно найти на официальном сайте.