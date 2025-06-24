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Газпромбанк представил обновленное мобильное приложение для iOS

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Газпромбанк сообщил о выпуске обновленной версии мобильного приложения для устройств на iOS «До вершины». Обновление включает улучшенный пользовательский опыт и расширенный набор сервисов, говорится в сообщении финорганизации.

Среди ключевых возможностей – новые виджеты, позволяющие настраивать отображение важной информации и операций на главном экране приложения. Также добавлена комплексная защита средств, включающая страхование карт и счетов клиентов во всех банках страны.

Функция автопополнения карты с накопительного счета обеспечивает поддержание комфортного баланса на карте при любых обстоятельствах. Кроме того, в приложении с помощью сервиса «Заправки» можно оплачивать топливо на 11 000 АЗС в более чем в 80 регионах России.

Приложение уже можно загрузить в App Store.

9 июня Газпромбанк предупредил, что доступное в App Store приложение «Газпромбанк мой кабинет» является мошенническим. Отмечалось, что подобные мошеннические приложения могут получить доступ к личным данным, а актуальные мобильные версии банка всегда можно найти на официальном сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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