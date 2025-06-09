Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в App Store

В преддверии Дня России эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рост активности ботов в Telegram, которые предлагают пользователям принять участие в государственных розыгрышах перед праздником и обещают 1 млн руб. в качестве выигрыша. Об этом сообщили в ведомстве 7 июня. Для участия в розыгрыше боты запрашивают у жертв их абонентские номера, после чего под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в мессенджере. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что его ввод дает аферистам полный контроль над аккаунтом, позволяя рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать знакомых жертвы.