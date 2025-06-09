Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в App Store
Доступное в App Store приложение «Газпромбанк мой кабинет» является мошенническим. Об этом сообщили в Telegram-канале банка.
В Газпромбанке предупредили пользователей, что подобные мошеннические приложения могут получить доступ к личным данным. Актуальные мобильные версии банка всегда можно найти на официальном сайте, подчеркнули в сообщении.
В преддверии Дня России эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рост активности ботов в Telegram, которые предлагают пользователям принять участие в государственных розыгрышах перед праздником и обещают 1 млн руб. в качестве выигрыша. Об этом сообщили в ведомстве 7 июня. Для участия в розыгрыше боты запрашивают у жертв их абонентские номера, после чего под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в мессенджере. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что его ввод дает аферистам полный контроль над аккаунтом, позволяя рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать знакомых жертвы.
В киберполиции МВД рекомендуют при общении с телефонными мошенниками изображать из себя неподходящую жертву, чтобы они потеряли интерес и прекратили звонки. Это поможет сохранить деньги и личные данные. Специалисты также советуют придумывать неожиданные ответы, сбивающие мошенников с толку.