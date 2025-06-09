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Газпромбанк предупредил о мошенническом приложении в App Store

Ведомости

Доступное в App Store приложение «Газпромбанк мой кабинет» является мошенническим. Об этом сообщили в Telegram-канале банка.

В Газпромбанке предупредили пользователей, что подобные мошеннические приложения могут получить доступ к личным данным. Актуальные мобильные версии банка всегда можно найти на официальном сайте, подчеркнули в сообщении.

В преддверии Дня России эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рост активности ботов в Telegram, которые предлагают пользователям принять участие в государственных розыгрышах перед праздником и обещают 1 млн руб. в качестве выигрыша. Об этом сообщили в ведомстве 7 июня. Для участия в розыгрыше боты запрашивают у жертв их абонентские номера, после чего под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в мессенджере. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что его ввод дает аферистам полный контроль над аккаунтом, позволяя рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать знакомых жертвы.

В киберполиции МВД рекомендуют при общении с телефонными мошенниками изображать из себя неподходящую жертву, чтобы они потеряли интерес и прекратили звонки. Это поможет сохранить деньги и личные данные. Специалисты также советуют придумывать неожиданные ответы, сбивающие мошенников с толку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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