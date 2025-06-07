Роскачество предупредило о мошеннических розыгрышах в Telegram ко Дню России
В преддверии Дня России эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рост активности ботов в Telegram, которые предлагают пользователям принять участие в государственных розыгрышах перед праздником и обещают 1 млн руб. в качестве выигрыша. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Для участия в розыгрыше боты запрашивают у жертв их абонентские номера, после чего под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или в мессенджере. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что его ввод дает аферистам полный контроль над аккаунтом, позволяя рассылать спам, распространять вредоносное ПО и обманывать знакомых жертвы.
Кузьменко призвал пользователей быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в сомнительных розыгрышах, особенно если в них обещают крупные денежные призы. Для дополнительной защиты рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram.
6 июня МВД России сообщило, что злоумышленники стали чаще использовать схему с созданием поддельных рабочих чатов. При такой схеме сотрудники организации получают приглашение в чат в мессенджере. Там могут находиться аккаунты, выдающие себя за коллег, а также настоящие сотрудники, которые не подозревают о подмене.
Затем в чате появляется аккаунт, имитирующий руководителя, и от него поступает указание. К примеру, зарегистрироваться в определенном «корпоративном» боте для выполнения важной задачи. Для завершения действия система отправляет сотруднику SMS или уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты «коллег» делятся в чате своими кодами. После «руководитель» хвалит их за оперативность. Увидев это, жертва также публично отправляет конфиденциальный код в чат.
По данным ведомства, чаще всего такую схему мошенники используют на сотрудниках организаций в сферах образования и здравоохранения. Такой выбор они сделали не случайно. Данные о работниках подобных компаний часто публикуются на официальных сайтах. Это дает аферистам готовый материал для создания правдоподобных фейковых аккаунтов.