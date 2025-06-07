Роскачество предупредило о мошеннических розыгрышах в Telegram ко Дню России

Затем в чате появляется аккаунт, имитирующий руководителя, и от него поступает указание. К примеру, зарегистрироваться в определенном «корпоративном» боте для выполнения важной задачи. Для завершения действия система отправляет сотруднику SMS или уведомление с кодом подтверждения. В этот момент поддельные аккаунты «коллег» делятся в чате своими кодами. После «руководитель» хвалит их за оперативность. Увидев это, жертва также публично отправляет конфиденциальный код в чат.