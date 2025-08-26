В ОСК подтвердили уход гендиректора «Северной верфи» Михаила Ненюкова

Известно, что Озар руководил РКК «Энергия» с июля 2020 г. до апреля 2025 г., ушел по собственному желанию. До этого он долгое время работал в компании «Сухой», где с 2011 г. занимал пост генерального директора, а после отставки стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.