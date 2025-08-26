Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» установил новый рекорд летних суточных поставок газа

Ведомости

«Газпром» установил исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России, сообщили в Telegram-канале компании.

Рекорд зафиксирован 25 августа. Он составил 707,9 млн куб. м газа. Предыдущий максимум в 701,8 млн куб. м газа был достигнут 23 августа 2024 г.

Высокое потребление газа компания связывает с холодной погодой, установившейся в начале недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Согласно отчетности «Газпрома», компания сократила чистый убыток за первое полугодие до 10,8 млрд руб. против 480,6 млрд руб. убытка за аналогичный период 2024 г. Выручка «Газпрома» за указанный период увеличилась на 4,2% и достигла 3,05 трлн руб. Прибыль от продаж составила 178 млрд руб., в то время как в первом полугодии прошлого года был убыток от продаж в 197 млрд руб.

В июле «Газпром» увеличил на 37% объем поставок своего газа в Европу. В июне компания за день прокачивала транзитом через газопровод «Турецкий поток» и Турцию в Европу по 37,6 млн куб. м газа. В июле объемы таких поставок выросли до 51,5 млн куб. м газа. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных