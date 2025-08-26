«Газпром» установил новый рекорд летних суточных поставок газа
Рекорд зафиксирован 25 августа. Он составил 707,9 млн куб. м газа. Предыдущий максимум в 701,8 млн куб. м газа был достигнут 23 августа 2024 г.
Высокое потребление газа компания связывает с холодной погодой, установившейся в начале недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Согласно отчетности «Газпрома», компания сократила чистый убыток за первое полугодие до 10,8 млрд руб. против 480,6 млрд руб. убытка за аналогичный период 2024 г. Выручка «Газпрома» за указанный период увеличилась на 4,2% и достигла 3,05 трлн руб. Прибыль от продаж составила 178 млрд руб., в то время как в первом полугодии прошлого года был убыток от продаж в 197 млрд руб.
В июле «Газпром» увеличил на 37% объем поставок своего газа в Европу. В июне компания за день прокачивала транзитом через газопровод «Турецкий поток» и Турцию в Европу по 37,6 млн куб. м газа. В июле объемы таких поставок выросли до 51,5 млн куб. м газа.