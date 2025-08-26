«Газпром» установил новый рекорд летних суточных поставок газа

Согласно отчетности «Газпрома», компания сократила чистый убыток за первое полугодие до 10,8 млрд руб. против 480,6 млрд руб. убытка за аналогичный период 2024 г. Выручка «Газпрома» за указанный период увеличилась на 4,2% и достигла 3,05 трлн руб. Прибыль от продаж составила 178 млрд руб., в то время как в первом полугодии прошлого года был убыток от продаж в 197 млрд руб.