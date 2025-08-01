«Газпром» нарастил объем поставок газа в Европу на 37%
По данным агентства, в июне компания за день прокачивала транзитом через газопровод «Турецкий поток» и Турцию в Европу по 37,6 млн куб. м газа. В июле объемы таких поставок выросли до 51,5 млн куб. м газа. Это на 4,7% больше среднедневного уровня поставок в июле прошлого года.
Увеличение объема поставок связано с тем, что в июне на «Турецком потоке» проводился ремонт и прокачка газа по нему была приостановлена на одну неделю.
30 января вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. превысил 119 млрд куб. м. Показатель на 16% превышает экспорт в 2023 г. Добыча газа в прошлом году составила 685 млрд куб. м, что примерно на 8% больше, чем в 2023 г.
С 1 января 2025 г. российский газ перестал поступать в Европу через территорию Украины. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не стали продлевать соответствующее соглашение. Таким образом, основным маршрутом экспорта газа из России в Европу стал «Турецкий поток».