Whoosh планирует расширение в Латинской Америке

«Фокус работы в ближайшее время будет направлен в том числе на экспансию в этом регионе: мы планируем как минимум удвоить там парк к концу 2025 г., поскольку видим большой спрос на поездки, а также развивать новые локации присутствия сервиса, в том числе новые страны», – сказал он.