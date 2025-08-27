Whoosh планирует расширение в Латинской Америке

Whoosh планирует расширение в Латинской АмерикеСейчас холдинг работает на рынках Бразилии и Чили
ПАО «Вуш холдинг» (сервис кикшеринга Whoosh) планирует расширение экспансии в Латинской Америке. Об этом сообщил основатель и гендиректор компании Дмитрий Чуйко, его слова представили в отчетности холдинга.
«Фокус работы в ближайшее время будет направлен в том числе на экспансию в этом регионе: мы планируем как минимум удвоить там парк к концу 2025 г., поскольку видим большой спрос на поездки, а также развивать новые локации присутствия сервиса, в том числе новые страны», – сказал он.
Чуйко заявил, что результаты в странах Южной Америки «впечатляют»: показатель выручки за первые шесть месяцев 2025 г. вырос почти в три раза относительно первого полугодия 2024 г. По его словам, выручка на одну поездку в 1,9 раз больше, чем средняя по РФ и СНГ. Whoosh присутствует на рынках Бразилии и Чили.
Согласно отчетности ПАО за первое полугодие 2025 г. по МСФО, компания нарастила аудиторию на 26% г/г до 30,5 млн пользователей. Число электросамокатов и велосипедов увеличилось на 19% до 240 000. Сервис представлен уже в 71 городе России, СНГ и Латинской Америки (рост 18% г/г). Выручка в южноамериканском континенте выросла почти втрое, а количество поездок увеличилось на 169%.
Общая выручка составила 5,4 млрд руб. (снижение 14,7%), что связано с падением количества поездок в России в связи с погодными условиями. EBITDA упала до 1 млрд руб. (снижение на 63,6%), рентабельность по EBITDA составила 19%, «временно сократившись на фоне адаптации к внешним вызовам». Чистый убыток – 1,9 млрд руб., чистый долг – 12,9 млрд руб., увеличившись на 2,6 млрд руб. с конца 2024 г.
В июне акционеры Whoosh одобрили невыплату дивидендов по итогам 2024 г. Выручка компании увеличилась на 33% относительно предыдущего года – до 14,3 млрд руб., а чистая прибыль показала рост на 2,4% до 1,98 млрд руб.