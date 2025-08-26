Совет директоров Whoosh утвердил программу buyback объемом до 1,5 млн акций
Совет директоров ПАО «Вуш Холдинг» утвердил программу обратного выкупа до 1,5 млн акций. Об этом говорится в сообщении компании.
Общий объем программы составит примерно 1,3% от уставного капитала организации. Программа будет действовать в течение одного года – с 25 августа 2025 г. по 25 августа 2026 г.
В сообщении подчеркивается, что данная программа направлена на формирование опционного пула в рамках второго этапа долгосрочной мотивационной программы для сотрудников, а также на увеличение ценности для акционеров.
Основатель и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко отметил, что компания убеждена в том, что при распределении акций среди своих сотрудников через программу мотивации последние становятся непосредственными участниками роста бизнеса. Это, в свою очередь, означает полное совпадение интересов менеджмента и акционеров, указано в сообщении.
О том, что ПАО «Вуш холдинг» планирует до конца сентября запустить новую программу выкупа акций стало известно 18 августа.
В рамках первой программы buyback, реализованной в 2023–2024 гг., компания выкупила 1,5 млн акций. Из них 1 153 660 бумаг были использованы для мотивации менеджмента, а 346 340 акций остались нераспределенными. Этот пакет планируется продать до 31 августа, после чего будет утверждена новая программа выкупа.
По итогам торгов 15 августа рыночная стоимость оставшихся нераспределенными акций составила около 49 млн руб. При этом среднедневной объем торгов бумагами WUSH за последние 30 сессий (без учета дополнительных торгов в выходные) достиг 516 млн руб. Таким образом, продажа не превысит 10% от среднедневного объема.