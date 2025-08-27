Выручка «Полюса» за первое полугодие увеличилась на до $3,688 млрд

«Полюс» является крупнейшим золотодобывающим предприятием в России и входит в число пяти ведущих компаний в мире в данной отрасли. Основные активы компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В их состав входят пять действующих рудников и несколько проектов, находящихся на стадии строительства и развития.