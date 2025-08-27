Выручка «Полюса» за первое полугодие увеличилась на до $3,688 млрд
В то же время чистая прибыль «Полюса» выросла на 27% до $2,018 млрд. Базовая прибыль на акцию выросла на 27% до $2,13 доллара.
Скорректированный показатель EBITDA за указанный период вырос на 32% в сравнении с годом ранее — до $2,676 млрд. В компании рассказали, что такой рост обусловлен увеличением средней цены реализации золота. При этом производство ценного металла снизилось на 11%, до 1,311 млн унций.
«Полюс» является крупнейшим золотодобывающим предприятием в России и входит в число пяти ведущих компаний в мире в данной отрасли. Основные активы компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В их состав входят пять действующих рудников и несколько проектов, находящихся на стадии строительства и развития.
5 марта компания «Полюс» опубликовала консолидированные финрезультаты по МСФО за 2024 г. Выручка по итогам прошлого года выросла на 40%, составив $7,34 млрд (677,5 млрд руб.). Общий объем реализации золота увеличился на 11% и составил 3,1 млн унций.
Совет директоров ПАО «Полюс» 10 марта рекомендовал финальные дивиденды за 2024 г. в размере 730 руб. на акцию.