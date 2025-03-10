Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО «Полюс» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 г. в размере 730 руб. на акцию. Это следует из сообщения компании, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.
25 апреля было установлено датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам прошлого года.
В начале февраля акционеры ПАО «Полюс» одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10. Совет директоров компании в декабре 2024 г. отмечал, что дробление акций будет способствовать росту их ликвидности и доступности.
5 марта золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала консолидированные финрезультаты по МСФО за 2024 г. Выручка по итогам прошлого года выросла на 40%, составив $7,34 млрд (677,5 млрд руб.). Общий объем реализации золота увеличился на 11% и составил 3,1 млн унций.
Тогда же совет директоров ПАО рекомендовал акционерам на годовом собрании обновить состав совета и вести в совет директоров трех независимых членов. Компания осталась без независимых директоров в 2022 г. в результате ухода иностранцев.