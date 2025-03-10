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Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год

Ведомости

Совет директоров ПАО «Полюс» рекомендовал финальные дивиденды за 2024 г. в размере 730 руб. на акцию. Это следует из сообщения компании, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.

25 апреля было установлено датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам прошлого года.

В начале февраля акционеры ПАО «Полюс» одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10. Совет директоров компании в декабре 2024 г. отмечал, что дробление акций будет способствовать росту их ликвидности и доступности.

5 марта золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала консолидированные финрезультаты по МСФО за 2024 г. Выручка по итогам прошлого года выросла на 40%, составив $7,34 млрд (677,5 млрд руб.). Общий объем реализации золота увеличился на 11% и составил 3,1 млн унций.

Тогда же совет директоров ПАО рекомендовал акционерам на годовом собрании обновить состав совета и вести в совет директоров трех независимых членов. Компания осталась без независимых директоров в 2022 г. в результате ухода иностранцев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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