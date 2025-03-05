«Полюс» по итогам 2024 года увеличил выручку на 40% до $7,3 млрд

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 49% и достиг рекордных $5,68 млрд (523,8 млрд руб.), что также было связано с увеличением продаж и более высокими ценами на золото. Капитальные затраты компании увеличились с $1,02 млрд (94,4 млрд руб.) в 2023 г. до $1,257 млрд (116 млрд руб.) в 2024 г. Рост инвестиций затронул практически все бизнес-единицы компании. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,1x по сравнению с 1,9x годом ранее, что обусловлено снижением долговой нагрузки и ростом финансовых показателей.