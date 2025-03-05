«Полюс» по итогам 2024 года увеличил выручку на 40% до $7,3 млрд
Золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Выручка компании за год выросла на 40% и составила $7,34 млрд (677,5 млрд руб.). Увеличение связано с ростом объемов реализации и повышением средней цены на золото, говорится в сообщении компании.
Общий объем реализации золота увеличился на 11% и составил 3,1 млн унций. Разница между объемом продаж и производства (3 млн унций) объясняется запланированной реализацией ранее накопленного золота.
Общие денежные затраты увеличились на 6% и составили $383 (35 300 руб.) за унцию. На рост затрат повлияли повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), инфляция цен на расходные материалы, индексация зарплат и рост тарифов на электроэнергию. Снижение содержаний в переработке на Олимпиаде и Иркутской бизнес-единице частично компенсировалось улучшением показателей на Благодатном и Наталке, а также ослаблением рубля и увеличением прибыли от реализации попутных продуктов, таких как сурьма.
Скорректированный показатель EBITDA вырос на 49% и достиг рекордных $5,68 млрд (523,8 млрд руб.), что также было связано с увеличением продаж и более высокими ценами на золото. Капитальные затраты компании увеличились с $1,02 млрд (94,4 млрд руб.) в 2023 г. до $1,257 млрд (116 млрд руб.) в 2024 г. Рост инвестиций затронул практически все бизнес-единицы компании. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,1x по сравнению с 1,9x годом ранее, что обусловлено снижением долговой нагрузки и ростом финансовых показателей.
Также совет директоров «Полюса» рекомендовал акционерам на годовом собрании обновить состав совета и вести в совет директоров трех независимых членов. Компания осталась без независимых директоров в 2022 г. в результате исхода иностранцев. Также СД пересмотрел дивидендную политику, сохранив при этом цель по выплате дивидендов в 30% от показателя EBITDA. 10 марта 2025 г. он рассмотрит вопрос выплаты дивидендов по итогам IV квартала и объявит свои рекомендации годовому собранию акционеров.