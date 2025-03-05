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«Полюс» по итогам 2024 года увеличил выручку на 40% до $7,3 млрд

Ведомости

Золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Выручка компании за год выросла на 40% и составила $7,34 млрд (677,5 млрд руб.). Увеличение связано с ростом объемов реализации и повышением средней цены на золото, говорится в сообщении компании.

Общий объем реализации золота увеличился на 11% и составил 3,1 млн унций. Разница между объемом продаж и производства (3 млн унций) объясняется запланированной реализацией ранее накопленного золота.

Общие денежные затраты увеличились на 6% и составили $383 (35 300 руб.) за унцию. На рост затрат повлияли повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), инфляция цен на расходные материалы, индексация зарплат и рост тарифов на электроэнергию. Снижение содержаний в переработке на Олимпиаде и Иркутской бизнес-единице частично компенсировалось улучшением показателей на Благодатном и Наталке, а также ослаблением рубля и увеличением прибыли от реализации попутных продуктов, таких как сурьма.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 49% и достиг рекордных $5,68 млрд (523,8 млрд руб.), что также было связано с увеличением продаж и более высокими ценами на золото. Капитальные затраты компании увеличились с $1,02 млрд (94,4 млрд руб.) в 2023 г. до $1,257 млрд (116 млрд руб.) в 2024 г. Рост инвестиций затронул практически все бизнес-единицы компании. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,1x по сравнению с 1,9x годом ранее, что обусловлено снижением долговой нагрузки и ростом финансовых показателей.

Также совет директоров «Полюса» рекомендовал акционерам на годовом собрании обновить состав совета и вести в совет директоров трех независимых членов. Компания осталась без независимых директоров в 2022 г. в результате исхода иностранцев. Также СД пересмотрел дивидендную политику, сохранив при этом цель по выплате дивидендов в 30% от показателя EBITDA. 10 марта 2025 г. он рассмотрит вопрос выплаты дивидендов по итогам IV квартала и объявит свои рекомендации годовому собранию акционеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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