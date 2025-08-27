Решетников доложил Путину о промежуточных итогах летнего турсезона

Чернышенко сообщал, что 2024 г. стал рекордным по числу туристических поездок по России. По его словам, тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 г. Лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6 млн), Краснодарский край (4,4 млн) и Санкт-Петербург (3,3 млн). В топ также вошли Московская область (2,7 млн), Татарстан (1,4 млн), Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1 млн).