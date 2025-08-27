Газета
Решетников доложил Путину о промежуточных итогах летнего турсезона

Турпоток в мае – июне достиг 16,5 млн поездок
Ведомости

Туристический поток по итогам летнего сезона может достичь 48 млн поездок, что на 8% больше, чем в прошлом году. С таким прогнозом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Впечатляющий рост турпоездок показывает Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская, Тверская области. Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы. Июнь этого года к июню прошлого – плюс 18%», – сказал он.

Министр сообщил, что турпоток по стране в мае – июне достиг 16,5 млн поездок, что на 10% превышает показатель 2024 г. По его словам, росту иностранного турпотока способствуют упрощение визового режима, увеличение числа прямых рейсов и международная программа продвижения Discover Russia.

Решетников также рассказал, что благодаря увеличению лимитов программы льготного кредитования до конца года будет создано 347 новых гостиниц на 78 000 номеров, из которых 28 отелей на 4700 номеров уже введены в эксплуатацию. Также ожидается, что в 68 регионах страны появятся 21 новый аквапарк, 16 горнолыжных комплексов и 4 масштабных парка развлечений.

РСТ: турпоток россиян за рубеж вырос летом на 20%

Общество

15 августа Решетников и вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорили, что за первые шесть месяцев 2025 г. туристы совершили 41,4 млн поездок по России, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитию внутреннего туризма способствует то, что регионы развивают инфраструктуру и создают новые туристические продукты, поясняли они.

Чернышенко сообщал, что 2024 г. стал рекордным по числу туристических поездок по России. По его словам, тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 г. Лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6 млн), Краснодарский край (4,4 млн) и Санкт-Петербург (3,3 млн). В топ также вошли Московская область (2,7 млн), Татарстан (1,4 млн), Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1 млн).

