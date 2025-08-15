Чернышенко: за полгода туристы совершили 41,4 млн турпоездок по России

Зампред кабмина добавил, что благодаря решениям правительства положительная динамика сохраняется уже пятый год подряд. В частности, в 2021 г. число турпоездок составило 66,5 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. В 2022 г. показатель увеличился на 10%, достигнув 73,1 млн, в 2023 г. – на 14% до 83,6 млн. В 2024 г. количество поездок по России составило 90 млн, что почти на 8% больше, чем годом ранее.