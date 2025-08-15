Чернышенко: за полгода туристы совершили 41,4 млн турпоездок по России
За первые шесть месяцев 2025 г. туристы совершили 41,4 млн поездок по России, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили зампред правительства Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Чернышенко пояснил, что развитию внутреннего туризма способствует то, что регионы развивают инфраструктуру и создают новые туристические продукты. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. обеспечить 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн турпоездок.
Зампред кабмина добавил, что благодаря решениям правительства положительная динамика сохраняется уже пятый год подряд. В частности, в 2021 г. число турпоездок составило 66,5 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. В 2022 г. показатель увеличился на 10%, достигнув 73,1 млн, в 2023 г. – на 14% до 83,6 млн. В 2024 г. количество поездок по России составило 90 млн, что почти на 8% больше, чем годом ранее.
Прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок по России, отметил Чернышенко. По его словам, тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 г.
Лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6 млн), Краснодарский край (4,4 млн) и Санкт-Петербург (3,3 млн). В топ также вошли Московская область (2,7 млн), Татарстан (1,4 млн), Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1 млн).
Решетников особенно отметил, что помимо традиционных туристических центров растет интерес и к менее известным направлениям. Он считает, что это может свидетельствовать о том, что «усилия по диверсификации туристического рынка дают результат». В пример он привет Сибирский федеральный округ, который продемонстрировал прирост в 14,5%, а также Северо-Западный (9%) и Дальневосточный (7,3%).
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что если текущая динамика сохранится, количество турпоездок по стране может установить новый рекорд.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что с начала года рост бронирований туров по России составил всего 0,2% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о практически полной остановке увеличения внутреннего турпотока на фоне оживления выездного.
Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о количестве поездок. Потеря набранного к середине мая роста объясняется снижением спроса на ключевое туристическое направление – Краснодарский край, а также ряд других регионов. Так, турпоток снизился в Мурманской области на 11%, Пензенской – на 22%, Коми – на 17%, Хакасии – на 16%, Удмуртии – на 17%.