Чернышенко: за полгода туристы совершили 41,4 млн турпоездок по России

За первые шесть месяцев 2025 г. туристы совершили 41,4 млн поездок по России, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили зампред правительства Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Чернышенко пояснил, что развитию внутреннего туризма способствует то, что регионы развивают инфраструктуру и создают новые туристические продукты. Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. обеспечить 5% доли туризма в ВВП страны и 140 млн турпоездок.

Зампред кабмина добавил, что благодаря решениям правительства положительная динамика сохраняется уже пятый год подряд. В частности, в 2021 г. число турпоездок составило 66,5 млн, что на 40% больше, чем годом ранее. В 2022 г. показатель увеличился на 10%, достигнув 73,1 млн, в 2023 г. – на 14% до 83,6 млн. В 2024 г. количество поездок по России составило 90 млн, что почти на 8% больше, чем годом ранее.

Более 32 млн турпоездок совершено по России за пять месяцев 2025 года

Прошлый год стал рекордным по числу туристических поездок по России, отметил Чернышенко. По его словам, тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 г.

Лидерами по количеству турпоездок стали Москва (6 млн), Краснодарский край (4,4 млн) и Санкт-Петербург (3,3 млн). В топ также вошли Московская область (2,7 млн), Татарстан (1,4 млн), Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1 млн).

Решетников особенно отметил, что помимо традиционных туристических центров растет интерес и к менее известным направлениям. Он считает, что это может свидетельствовать о том, что «усилия по диверсификации туристического рынка дают результат». В пример он привет Сибирский федеральный округ, который продемонстрировал прирост в 14,5%, а также Северо-Западный (9%) и Дальневосточный (7,3%).

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что если текущая динамика сохранится, количество турпоездок по стране может установить новый рекорд.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что с начала года рост бронирований туров по России составил всего 0,2% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о практически полной остановке увеличения внутреннего турпотока на фоне оживления выездного.

Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о количестве поездок. Потеря набранного к середине мая роста объясняется снижением спроса на ключевое туристическое направление – Краснодарский край, а также ряд других регионов. Так, турпоток снизился в Мурманской области на 11%, Пензенской – на 22%, Коми – на 17%, Хакасии – на 16%, Удмуртии – на 17%.

