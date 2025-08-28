Газета
Главная / Бизнес /

Выручка Fix Price в первом полугодии 2025 года выросла на 4,5%

Ведомости

Выручка торговой сети Fix Price по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2025 г. увеличилась на 4,5% и составила 148,2 млрд руб., следует из отчета компании.

Чистая прибыль Fix Price с января по июнь сократилась на 56% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 17,8%, достигнув 16,4 млрд руб. Капитальные затраты в первом полугодии выросли до 4,4 млрд руб. по сравнению с 2,3 млрд руб. в 2024 г. В основном это связано с инвестициями в строительство нового распределительного центра в Казани и открытием магазинов, объяснили в компании.

30 апреля Fix Price объявил, что в I квартале 2025 г. выручка компании по МСФО возросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 74,4 млрд руб. Розничная выручка выросла на 8,4%, составив 68,7 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA показал рост на 2,3% до 10,22 млрд руб. Чистая прибыль сети увеличилась на 4,4% и составила 3,4 млрд руб. При этом рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 4,6%.

Чистые финансовые расходы компании в отчетном периоде составили 1,38 млрд руб., тогда как годом ранее сеть фиксировала чистые финансовые доходы в 21 млн руб. Изменения связаны с сокращением объема депозитов после распределения дивидендов, повышением процентных ставок по кредитам и ростом расходов по арендным обязательствам на фоне расширения сети магазинов.

