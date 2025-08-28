Выручка Fix Price в первом полугодии 2025 года выросла на 4,5%

Чистая прибыль Fix Price с января по июнь сократилась на 56% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года до 3,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA уменьшилась на 17,8%, достигнув 16,4 млрд руб. Капитальные затраты в первом полугодии выросли до 4,4 млрд руб. по сравнению с 2,3 млрд руб. в 2024 г. В основном это связано с инвестициями в строительство нового распределительного центра в Казани и открытием магазинов, объяснили в компании.