Во II квартале 2025 года выручка АФК «Система» составила 321,1 млрд рублей

Консолидированная выручка АФК «Система» в I квартале 2025 г. достигла 295,7 млрд руб., что больше на 8,4%, чем показатель аналогичного периода 2024 г. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 21,2 млрд руб., что связано с увеличением процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики. 17 апреля стало известно, что компания обновила рекорд по выручке по МСФО по итогам 2024 г. Сумма выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб.