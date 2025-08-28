Газета
Главная / Бизнес /

Во II квартале 2025 года выручка АФК «Система» составила 321,1 млрд рублей

Ведомости

Выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал 2025 г. выросла на 6,3% год к году и достигла 321,1 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании. 

В то же время показатель OIBDA «Системы» достиг 94,5 млрд руб., показав рост на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Чистый убыток компании составил 50,2 млрд руб. В отчете говорится, что это связано с временным ростом процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики.

Консолидированная выручка АФК «Система» в I квартале 2025 г. достигла 295,7 млрд руб., что больше на 8,4%, чем показатель аналогичного периода 2024 г. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 21,2 млрд руб., что связано с увеличением процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики. 17 апреля стало известно, что компания обновила рекорд по выручке по МСФО по итогам 2024 г. Сумма выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб.

27 июня акционеры АФК «Система» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г.

