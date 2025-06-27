Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Акционеры АФК «Система» утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Ведомости

Акционеры АФК «Система» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента. Они поддержали рекомендацию совета директоров компании.

Кроме того, участники ГОС избрали совет директоров. В него вошли девять человек, пять из которых станут независимыми. Акционеры утвердили годовой отчет за 2024 г., а аудитором они выбрали АО «Деловые решения и технологии».

В конце мая совет директоров посоветовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 г. Тогда сообщалось, что такое решение необходимо на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.

Консолидированная выручка «АФК Система» в I квартале 2025 г. достигла 295,7 млрд руб., что больше на 8,4%, чем показатель аналогичного периода 2024 г. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 21,2 млрд руб., что связано с увеличением процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики. 17 апреля стало известно, что компания обновила рекорд по выручке по МСФО по итогам 2024 г. Сумма выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных