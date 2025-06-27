Акционеры АФК «Система» утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год
Акционеры АФК «Система» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента. Они поддержали рекомендацию совета директоров компании.
Кроме того, участники ГОС избрали совет директоров. В него вошли девять человек, пять из которых станут независимыми. Акционеры утвердили годовой отчет за 2024 г., а аудитором они выбрали АО «Деловые решения и технологии».
В конце мая совет директоров посоветовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 г. Тогда сообщалось, что такое решение необходимо на фоне текущей кредитно-денежной политики, задачи по снижению размера обязательств, а также обеспечения стабильного финансового положения корпорации в будущем.
Консолидированная выручка «АФК Система» в I квартале 2025 г. достигла 295,7 млрд руб., что больше на 8,4%, чем показатель аналогичного периода 2024 г. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 21,2 млрд руб., что связано с увеличением процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики. 17 апреля стало известно, что компания обновила рекорд по выручке по МСФО по итогам 2024 г. Сумма выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб.