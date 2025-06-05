Выручка АФК «Система» по итогам I квартала достигла 295 млрд рублей

17 апреля сообщалось, что АФК «Система» обновила рекорд по выручке. Консолидированная выручка выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб. по МСФО по итогам 2024 г. Скорректированная OIBDA увеличилась на 18,5% г/г, достигнув 330 млрд руб. Несмотря на это, консолидированный чистый убыток за год составил 11 млрд руб.