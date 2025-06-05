Выручка АФК «Система» по итогам I квартала достигла 295 млрд рублей
ПАО «АФК «Система» завершило I квартал 2025 г. с консолидированной выручкой в размере 295,7 млрд руб., что на 8,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Об этом сообщается в отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Скорректированная OIBDA (операционный доход до вычета амортизации) продемонстрировала рост на 19,9%, достигнув 84,3 млрд руб.
Однако компания зафиксировала чистый убыток в размере 21,2 млрд руб., что связано с увеличением процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики.
Капитальные затраты в I квартале составили 44,2 млрд руб. А чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец отчетного периода достигли 327,9 млрд руб.
17 апреля сообщалось, что АФК «Система» обновила рекорд по выручке. Консолидированная выручка выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб. по МСФО по итогам 2024 г. Скорректированная OIBDA увеличилась на 18,5% г/г, достигнув 330 млрд руб. Несмотря на это, консолидированный чистый убыток за год составил 11 млрд руб.