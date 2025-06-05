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Выручка АФК «Система» по итогам I квартала достигла 295 млрд рублей

Ведомости

ПАО «АФК «Система» завершило I квартал 2025 г. с консолидированной выручкой в размере 295,7 млрд руб., что на 8,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. Об этом сообщается в отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Скорректированная OIBDA (операционный доход до вычета амортизации) продемонстрировала рост на 19,9%, достигнув 84,3 млрд руб.

Однако компания зафиксировала чистый убыток в размере 21,2 млрд руб., что связано с увеличением процентных расходов в рамках текущей денежно-кредитной политики.

Капитальные затраты в I квартале составили 44,2 млрд руб. А чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец отчетного периода достигли 327,9 млрд руб.

17 апреля сообщалось, что АФК «Система» обновила рекорд по выручке. Консолидированная выручка выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб. по МСФО по итогам 2024 г. Скорректированная OIBDA увеличилась на 18,5% г/г, достигнув 330 млрд руб. Несмотря на это, консолидированный чистый убыток за год составил 11 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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