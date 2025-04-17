Выручка АФК «Система» выросла на 17,8% в 2024 году
Консолидированная выручка АФК «Система» выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб. по МСФО по итогам 2024 г. Это следует из финансовой отчетности группы.
Скорректированная OIBDA (operating income before depreciation and amortization ‒ операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) за прошлый год достигла 330 млрд руб. и выросла на 18,5% г/г. Консолидированный чистый убыток за год составил 11 млрд руб.
Капитальные затраты составили 189,3 млрд руб. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец 2024 г. составили 315,4 млрд руб.
По итогам отчетности по МСФО за 2023 г. выручка АФК «Система» составила 1,04 трлн руб., что на 16,8% выше, чем в 2022 г. Скорректированная OIBDA тогда cоставила 266,2 млрд руб.
Летом 2024 г. было объявлено о планах компании «Медси», входящей в АФК «Система», выйти на первичное публичное размещение акций (IPO). Основатель АФК Владимир Евтушенков говорил, что «Медси» уже полностью готова к выходу на биржу, поэтому не исключено, что это будет именно она.
Он также отмечал, что другие компании, которые ранее называли в числе возможных претендентов для вывода на биржу, тоже уже готовы к размещению – это «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group.