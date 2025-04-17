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/ Инвестиции

Выручка АФК «Система» выросла на 17,8% в 2024 году

Ведомости

Консолидированная выручка АФК «Система» выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб. по МСФО по итогам 2024 г. Это следует из финансовой отчетности группы.

Скорректированная OIBDA (operating income before depreciation and amortization ‒ операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) за прошлый год достигла 330 млрд руб. и выросла на 18,5% г/г. Консолидированный чистый убыток за год составил 11 млрд руб.

Капитальные затраты составили 189,3 млрд руб. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра на конец 2024 г. составили 315,4 млрд руб.

По итогам отчетности по МСФО за 2023 г. выручка АФК «Система» составила 1,04 трлн руб., что на 16,8% выше, чем в 2022 г. Скорректированная OIBDA тогда cоставила 266,2 млрд руб. 

Летом 2024 г. было объявлено о планах компании «Медси», входящей в АФК «Система», выйти на первичное публичное размещение акций (IPO). Основатель АФК Владимир Евтушенков говорил, что «Медси» уже полностью готова к выходу на биржу, поэтому не исключено, что это будет именно она. 

Он также отмечал, что другие компании, которые ранее называли в числе возможных претендентов для вывода на биржу, тоже уже готовы к размещению – это «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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