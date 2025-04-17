Выручка АФК «Система» выросла на 17,8% в 2024 году

Летом 2024 г. было объявлено о планах компании «Медси», входящей в АФК «Система», выйти на первичное публичное размещение акций (IPO). Основатель АФК Владимир Евтушенков говорил, что «Медси» уже полностью готова к выходу на биржу, поэтому не исключено, что это будет именно она.