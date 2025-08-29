«Лукойл» намерен погасить квазиказначейские акции

29 августа «Лукойл» сообщил, что его чистая прибыль за первое полугодие 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 287 млрд руб. В то же время выручка компании сократилась на 16,9% год к году до 3,6 трлн руб. Показатель EBITDA упал в 1,6 раза до 606,2 млрд руб. Операционная прибыль «Лукойла» продемонстрировала снижение в два раза, составив 344,7 млрд руб.