«Лукойл» намерен погасить квазиказначейские акции
Указано, что речь об акциях, приобретенных организациями группы «Лукойл» в 2024-2025 гг.
Для целей определения рекомендуемого размера дивидендов по акциям при расчете скорректированного свободного денежного потока не будут учитываться расходы группы «Лукойл» на покупку квазиказначейских акций в первом полугодии текущего года. При этом при расчете дивиденда на одну акцию из общего количества размещенных акций будут вычитаться только 76 млн акций, которые планируется направить на погашение.
29 августа «Лукойл» сообщил, что его чистая прибыль за первое полугодие 2025 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в два раза по сравнению с прошлым годом и составила 287 млрд руб. В то же время выручка компании сократилась на 16,9% год к году до 3,6 трлн руб. Показатель EBITDA упал в 1,6 раза до 606,2 млрд руб. Операционная прибыль «Лукойла» продемонстрировала снижение в два раза, составив 344,7 млрд руб.