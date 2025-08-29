Чистый убыток «Сургутнефтегаза» в первом полугодии составил 452,7 млрд рублей
За первое полугодие 2025 г. чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 452,7 млрд руб. Год назад компания за аналогичный период получила 139,9 млрд руб. прибыли.
В то же время убыток компании до налогообложения составил 628,75 млрд руб. против прибыли 168,75 млрд рублей в 2024 г. Данные по выручке и прочим финансовым показателям компания не раскрыла.
В I квартале 2025 г. «Сургутнефтегаз» получил 439,7 млрд руб. чистого убытка. В 2024 г., согласно годовому отчету, чистая прибыль бизнеса сократилась на 30,8% до 923,3 млрд руб.
30 июня акционеры «Сургутнефтегаза» на годовом собрании одобрили рекомендацию Совета директоров, которая была озвучена 20 мая. Компания выплатила дивиденды за 2024 г. в объеме 0,9 руб. на обыкновенную акцию и 8,5 руб. – на привилегированную.