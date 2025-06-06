«Сургутнефтегаз» в I квартале получил 439,7 млрд рублей чистого убытка
Чистый убыток компании «Сургутнефтегаз» в I квартале 2025 г. составил 439,7 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании по РСБУ.
Компания не раскрыла данные о квартальной выручке, как и большинство других статей раздела «финансовые результаты». Однако в годовом отчете за 2024 г. сообщается, что чистая прибыль сократилась на 30,8% до 923,3 млрд руб.
20 мая стало известно, что Евросоюз ввел новые санкции против «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры затронули также 75 физических и юридических лиц.