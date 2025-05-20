Под новые санкции Евросоюза попал «Сургутнефтегаз»

Axios писал, что президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций. Собеседник портала, который присутствовал при разговоре, заявил, что после этого в конференции на несколько секунд воцарилось молчание.