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Под новые санкции Евросоюза попал «Сургутнефтегаз»

Ограничительные меры затронули также 75 физических и юридических лиц
София Векслер
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) вошли 75 физических и юридических лиц. Об этом сообщается в официальном журнале объединения.

В санкционный список попали гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев, директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова, руководители и акционеры предприятий военно-промышленного комплекса. Ограничительные меры также затронули 28 судей, следователей и прокуроров.

В пакет санкций включены нефтегазовая компания «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг», разработчики и производители беспилотников «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат» и др. Ограничительные меры также коснулись семи китайских компаний, двух компаний из ОАЭ, одной из Белоруссии и одной из Турции.

ЕС также ввел санкции в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ. Они распространяются на 27-й Центральный научно-исследовательский институт и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт оборонного ведомства.

20 мая глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против России. Новые ограничительные меры уже находятся в разработке. По словам Каллас, жесткость рестрикций напрямую зависит от течения конфликта на Украине.

Axios писал, что президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на конференции с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил об отсутствии планов по введению антироссийских санкций. Собеседник портала, который присутствовал при разговоре, заявил, что после этого в конференции на несколько секунд воцарилось молчание.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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