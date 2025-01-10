Великобритания ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

10 января Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Также санкции были введены в отношении страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз». А также сербская NIS и «Полярный литий».