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Великобритания ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

Ведомости

Великобритания впервые напрямую ввела санкции против двух российских нефтяных «гигантов» – ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз», говорится в сообщении на сайте МИДа.

Как сообщает британское ведомство, эти энергетические компании ежедневно добывают более миллиона баррелей нефти, что в годовом исчислении по текущим ценам составляет около $23 млрд. Это число превышает показатель всего ВВП Ямайки, подчеркивает ведомство. Основная цель этих санкций – подорвать финансовую базу российской военной экономики, заключает ведомство.

Министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми подчеркнул, что ограничительные меры рассматриваются как шаг к укреплению безопасности и «процветания в Великобритании и за ее пределами». Параллельно с санкциями против нефтяных компаний Великобритания продолжает оказывать давление на так называемый «теневой флот», используемый Россией для транспортировки нефти в обход санкций.

10 января Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Также санкции были введены в отношении страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз». А также сербская NIS и «Полярный литий».

Американские санкции затронули крупнейшие российские нефтяные компании. В частности, в список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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