Великобритания ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»
Великобритания впервые напрямую ввела санкции против двух российских нефтяных «гигантов» – ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз», говорится в сообщении на сайте МИДа.
Как сообщает британское ведомство, эти энергетические компании ежедневно добывают более миллиона баррелей нефти, что в годовом исчислении по текущим ценам составляет около $23 млрд. Это число превышает показатель всего ВВП Ямайки, подчеркивает ведомство. Основная цель этих санкций – подорвать финансовую базу российской военной экономики, заключает ведомство.
Министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми подчеркнул, что ограничительные меры рассматриваются как шаг к укреплению безопасности и «процветания в Великобритании и за ее пределами». Параллельно с санкциями против нефтяных компаний Великобритания продолжает оказывать давление на так называемый «теневой флот», используемый Россией для транспортировки нефти в обход санкций.
10 января Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Также санкции были введены в отношении страховой компании «Ингосстрах» и группы «Альфастрахование». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз». А также сербская NIS и «Полярный литий».
Американские санкции затронули крупнейшие российские нефтяные компании. В частности, в список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В список попали и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».