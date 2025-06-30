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Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов за 2024 год

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Акционеры «Сургутнефтегаза» на годовом собрании одобрили рекомендацию Совета директоров, которая была озвучена 20 мая, говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Компания выплатит дивиденды за 2024 г. в объеме 0,9 руб. на обыкновенную акцию и 8,5 руб. – на привилегированную. Список лиц, имеющих право на получение выплат, будет определен 17 июля.

В I квартале 2025 г. «Сургутнефтегаз» получил 439,7 млрд руб. чистого убытка, не раскрыв значение большего количества показателей, которые значатся в «финансовых результатах», в том числе данные о квартальной выручке. В 2024 г., согласно годовому отчету, чистая прибыль бизнеса сократилась на 30,8% до 923,3 млрд руб. 

20 мая стало известно, что под новые рестрикции Евросоюза (17-й пакет) попал в том числе «Сургутнефтегаз». Ограничительные меры затронули также 75 физических и юридических лиц, например страховую компанию ВСК, крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг», разработчиков и производителей беспилотников «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат».

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