Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов за 2024 год
Акционеры «Сургутнефтегаза» на годовом собрании одобрили рекомендацию Совета директоров, которая была озвучена 20 мая, говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Компания выплатит дивиденды за 2024 г. в объеме 0,9 руб. на обыкновенную акцию и 8,5 руб. – на привилегированную. Список лиц, имеющих право на получение выплат, будет определен 17 июля.
В I квартале 2025 г. «Сургутнефтегаз» получил 439,7 млрд руб. чистого убытка, не раскрыв значение большего количества показателей, которые значатся в «финансовых результатах», в том числе данные о квартальной выручке. В 2024 г., согласно годовому отчету, чистая прибыль бизнеса сократилась на 30,8% до 923,3 млрд руб.
20 мая стало известно, что под новые рестрикции Евросоюза (17-й пакет) попал в том числе «Сургутнефтегаз». Ограничительные меры затронули также 75 физических и юридических лиц, например страховую компанию ВСК, крупнейший золотодобытчик «Атлас майнинг», разработчиков и производителей беспилотников «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат».