Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов за 2024 год

В I квартале 2025 г. «Сургутнефтегаз» получил 439,7 млрд руб. чистого убытка, не раскрыв значение большего количества показателей, которые значатся в «финансовых результатах», в том числе данные о квартальной выручке. В 2024 г., согласно годовому отчету, чистая прибыль бизнеса сократилась на 30,8% до 923,3 млрд руб.