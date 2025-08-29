«Магнит» приобрел «Азбуку вкуса» за 29,6 млрд рублей

«Азбука вкуса» была основана в 1992 г. Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. В июне 2021 г. СМИ писали о планах «Яндекса» по приобретению «Азбуки вкуса», но сделка, находившаяся в продвинутой стадии, так и не состоялась.