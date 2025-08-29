«Магнит» приобрел «Азбуку вкуса» за 29,6 млрд рублей
Стоимость сделки по приобретению «Магнитом» сети «Азбука вкуса» составила 29,65 млрд руб. Это следует из отчетности ПАО «Магнит».
13 февраля «Ведомости» писали, что интерес к покупке «Азбуки вкуса» проявлял «Севергрупп» Алексея Мордашова. Собеседники говорили о переговорах о приобретении.
«Азбука вкуса» была основана в 1992 г. Максимом Кощеенко, Олегом Лыткиным, Сергеем Верещагиным и Олегом Трыкиным. В июне 2021 г. СМИ писали о планах «Яндекса» по приобретению «Азбуки вкуса», но сделка, находившаяся в продвинутой стадии, так и не состоялась.