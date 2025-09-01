Газета
Energocom будет поставлять газ в Молдавию вместо «дочки» «Газпрома»

Ведомости

С 1 сентября молдавская государственная компания Energocom стала поставщиком природного газа в Молдавии в рамках обязательства по предоставлению коммунальных услуг и гарантийного снабжения вместо АО «Молдовагаз», контрольный пакет которого принадлежит «Газпрому». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Energocom.

Договоры на поставку газа, заключенные с «Молдовагазом», останутся в силе и перейдут к Energocom без необходимости их перезаключения, действующий тариф на природный газ сохранится. В ходе переходного периода поставщик газа продолжит предоставлять услуги от имени госкомпании через 12 коммерческих офисов на территории республики.

Первые счета-фактуры от Energocom потребители получат в начале октября за потребление в сентябре.

4 августа Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии отозвало лицензию на поставку природного газа у «Молдовагаза». Такое решение «определяет многолетние усилия властей Республики Молдовы по обеспечению разделения и независимости транспортной инфраструктуры природного газа», пояснил регулятор.

В «Газпроме» сообщили, что решение Молдавии отозвать у «Молдовагаза» лицензию на поставку природного газа с 1 сентября означает завершающую стадию разрушения бизнеса группы и лишения группы принадлежащей ей объекта инвестиций. «Газпром» несколько лет предлагал способы урегулировать задолженности, но правительство республики отказалось содействовать в этом вопросе.

