Минэнерго ожидает снижения добычи угля в Кузбассе на 5–6%
Министерство энергетики РФ ожидает снижения добычи угля в Кемеровской области на 5–6%, или 10–12 млн т, если ситуация не изменится. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.
«Сегодня ряд угольных компаний, чтобы сохранить производство, отрасль и долю на рынке, продолжают добывать и экспортировать даже себе в убыток», – сказал он. Исламов рассказал, что в первую очередь сокращаются неэффективные мощности, где осталось мало запасов, уголь низкого качества и слабая экономическая модель.
Однако он подчеркнул, что ситуация будет улучшаться из-за изменений ключевой ставки, мировых цен и сезонности. По словам Исламова, в августе цены за тонну угля выросли на $2–3, где-то – на $4–6.
«Хотя эксперты говорят, что это не системный рост, а связанный с погодными условиями (жара в Китае, проливные дожди в Индии, в Австралии), тем не менее я уверен, что ситуация будет меняться», – резюмировал замминистра.
28 августа «Мечел» рассказал, что принял решение приостановить производство нерентабельных видов продукции и переориентировать ресурсы на более востребованные. Свое решение компания объяснила тем, что в течение всего отчетного периода цены на концентрат коксующегося угля падали. Причиной тому был слабый спрос и избыточное предложение на рынке.