Минэнерго ожидает снижения добычи угля в Кузбассе на 5–6%

«Сегодня ряд угольных компаний, чтобы сохранить производство, отрасль и долю на рынке, продолжают добывать и экспортировать даже себе в убыток», – сказал он. Исламов рассказал, что в первую очередь сокращаются неэффективные мощности, где осталось мало запасов, уголь низкого качества и слабая экономическая модель.