Самокаты в качестве транспорта используют 94% аудитории кикшеринга
В течение прошедшего сезона, который охватывал период с марта по август, 94% пользователей арендовали самокаты с целью их использования в качестве транспорта. Это следует из данных аналитиков сервиса «Яндекс.Go».
В компании пояснили, что поездки на самокатах делятся на транспортные и развлекательные. По данным аналитиков, в случаях, когда самокаты используются для транспорта, маршруты, как правило, короткие. Таких поездок в сервисе в среднем 80%, а, например, в Екатеринбурге – 85%. При этом пользователи, которые арендуют самокаты исключительно для развлечения, практически отсутствуют – всего 6%.
Исследование демонстрирует изменения в поведении пользователей. В частности, чем больше поездок совершает человек, тем чаще он использует самокаты в качестве транспортного средства. Первая поездка, как правило, является ознакомительной и в 43% случаев носит развлекательный характер. Но с увеличением числа использований акцент постепенно смещается на выполнение транспортных задач. Аналитики выяснили, что к 10-й поездке доля развлекательных маршрутов снижается до 25%, а к 30-й – до 20%.
Ночью самокат становится альтернативой общественному транспорту. Время поездок в этот период возрастает до 12 минут. Это на 76% превышает дневные показатели, когда общественный транспорт продолжает работать.
Количество высокочастотных пользователей, которые арендуют самокаты более 100 раз, выросло на 36% в годовом исчислении. Эти пользователи берут самокаты в аренду ежедневно или через день.
Аналитики также провели исследование самых востребованных маршрутов (от 2000 поездок за сезон) в городах с населением свыше 1 млн и выделили три основных сценария, в которых самокат эффективно решает транспортные задачи города.
По их данным, половина поездок на самокатах начинается или завершается вблизи транспортных узлов. Самокаты используются для того, чтобы добраться от жилья до станций метро, автобусных остановок или железнодорожных станций, а также наоборот. Также самокаты применяются в тех местах, где проезд другого транспорта затруднен – узкие улицы, проходы вдоль железнодорожных путей или промышленные зоны. На больших территориях этот вид транспорта формирует внутреннюю сеть микромобильности. Например, он соединяет отдаленные учебные корпуса, общежития и выходы к транспортным узлам. Кроме того, самокаты связывают крупные жилые районы в местах, где отсутствует общественный транспорт.
18 апреля «Ведомости» писали, что объем рынка услуг краткосрочной аренды электросамокатов вырастет в 2027 г. в денежном выражении на 72% по сравнению с 2024 г. и составит 53,6 млрд руб. в год.