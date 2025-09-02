Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Самокаты в качестве транспорта используют 94% аудитории кикшеринга

Ведомости

В течение прошедшего сезона, который охватывал период с марта по август, 94% пользователей арендовали самокаты с целью их использования в качестве транспорта. Это следует из данных аналитиков сервиса «Яндекс.Go».

В компании пояснили, что поездки на самокатах делятся на транспортные и развлекательные. По данным аналитиков, в случаях, когда самокаты используются для транспорта, маршруты, как правило, короткие. Таких поездок в сервисе в среднем 80%, а, например, в Екатеринбурге – 85%. При этом пользователи, которые арендуют самокаты исключительно для развлечения, практически отсутствуют – всего 6%.

Исследование демонстрирует изменения в поведении пользователей. В частности, чем больше поездок совершает человек, тем чаще он использует самокаты в качестве транспортного средства. Первая поездка, как правило, является ознакомительной и в 43% случаев носит развлекательный характер. Но с увеличением числа использований акцент постепенно смещается на выполнение транспортных задач. Аналитики выяснили, что к 10-й поездке доля развлекательных маршрутов снижается до 25%, а к 30-й – до 20%.

Матвиенко: штрафы для водителей электросамокатов могут ввести уже осенью

Общество

Ночью самокат становится альтернативой общественному транспорту. Время поездок в этот период возрастает до 12 минут. Это на 76% превышает дневные показатели, когда общественный транспорт продолжает работать. 

Количество высокочастотных пользователей, которые арендуют самокаты более 100 раз, выросло на 36% в годовом исчислении. Эти пользователи берут самокаты в аренду ежедневно или через день. 

Аналитики также провели исследование самых востребованных маршрутов (от 2000 поездок за сезон) в городах с населением свыше 1 млн и выделили три основных сценария, в которых самокат эффективно решает транспортные задачи города. 

По их данным, половина поездок на самокатах начинается или завершается вблизи транспортных узлов. Самокаты используются для того, чтобы добраться от жилья до станций метро, автобусных остановок или железнодорожных станций, а также наоборот. Также самокаты применяются в тех местах, где проезд другого транспорта затруднен – узкие улицы, проходы вдоль железнодорожных путей или промышленные зоны. На больших территориях этот вид транспорта формирует внутреннюю сеть микромобильности. Например, он соединяет отдаленные учебные корпуса, общежития и выходы к транспортным узлам. Кроме того, самокаты связывают крупные жилые районы в местах, где отсутствует общественный транспорт.

18 апреля «Ведомости» писали, что объем  рынка услуг краткосрочной аренды электросамокатов вырастет в 2027 г. в денежном выражении на 72% по сравнению с 2024 г. и составит 53,6 млрд руб. в год.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных