Самокаты в качестве транспорта используют 94% аудитории кикшеринга

По их данным, половина поездок на самокатах начинается или завершается вблизи транспортных узлов. Самокаты используются для того, чтобы добраться от жилья до станций метро, автобусных остановок или железнодорожных станций, а также наоборот. Также самокаты применяются в тех местах, где проезд другого транспорта затруднен – узкие улицы, проходы вдоль железнодорожных путей или промышленные зоны. На больших территориях этот вид транспорта формирует внутреннюю сеть микромобильности. Например, он соединяет отдаленные учебные корпуса, общежития и выходы к транспортным узлам. Кроме того, самокаты связывают крупные жилые районы в местах, где отсутствует общественный транспорт.